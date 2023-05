Waldviertler Arbeitnehmervertreter im Parlament

Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner lud die NÖAAB und FCG Bezirksvorsitzenden der fünf Waldviertler Bezirke zu sich ins Hohe Haus ein. Nach einer persönlichen Führung durch das frisch sanierte Zentrum der Demokratie stand ein Austausch am Programm. „Es ist gut zu wissen, dass wir viele starke Funktionärinnen und Funktionäre haben, die ihre Ohren bei ihren Kolleginnen und Kollegen haben. Nur so können wir auch in Zukunft gemeinsam die Arbeitswelt positiv gestalten“, betont Brandweiner.

Ebenso dabei war der Vizepräsident der Arbeiterkammer Niederösterreich Josef Hager, der die gute Zusammenarbeit im Waldviertel lobte: „Hier wird über Bezirksgrenzen hinweg diskutiert und gemeinsam an Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gearbeitet.“ Ein Anliegen, das alle verbindet, ist die Forderung nach einem höheren Kilometergeld.

