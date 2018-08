Schnelles Internet, Wegebau, ein neues Feuerwehrhaus – das waren die wichtigsten Anliegen der Menschen beim Besuch der Funktionäre der Allentsteiger Volkspartei in den Ortschaften der Gemeinde.

Bürgermeister Jürgen Koppensteiner machte sich mit seinem Team bereits zum zweiten Mal auf den Weg, um in allen Orten mit den Bürgern Dorfgespräche zu führen. Mit im Gepäck hatte man die mobile Küche, und vor Ort wurde Eierspeis kredenzt. Dazu gab es kühle Getränke und die Mandatare als Gesprächspartner.

Die Anliegen in den Orten reichten vom Jugendraum in Bernschlag über Ortsbildgestaltung in Zwinzen oder LED-Straßenbeleuchtung in Reinsbach bis hin zu einem Feuerwehrhausbau in Thaua. Was aber in allen Orten zur Sprache kam, war die Wichtigkeit des raschen Ausbaus des Glasfasernetzes für schnelles und leistungsfähiges Internet und der Wegebau.

„Ich freue mich, wie konstruktiv die Diskussionen abgelaufen sind! Dass die wichtigen Themen unserer Arbeit bei den Menschen angekommen sind, beweist die Themenstellung. Es stehen in der Gemeinde große Investitionen an, wir konnten aber darauf hinweisen, dass finanziell nicht alles sofort möglich sein wird!“, so Koppensteiner.