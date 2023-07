Volleyballer übernehmen Buffet in Stadthalle Zwettl

Mittlerweile betreibt nämlich der Volleyball-Verein Union Raiffeisen Waldviertel die Gastronomieräumlichkeiten. Die Neuverpachtung wurde von der Stadtgemeinde Zwettl nicht nur regional, sondern auch überregional ausgeschrieben. Nach einer intensiven Suche konnte schließlich der Verein Union Raiffeisen Waldviertel als Betreiber der Gastronomieräumlichkeiten in der Stadthalle gewonnen werden. Er kümmert sich in Zukunft um Betrieb des Buffets und Ausschank in der Halle.

Bei größeren Veranstaltungen, bei denen die Spielfeldfläche genutzt und vom Veranstalter warmes Essen gewünscht wird, sorgt der Gasthof Alexander Hinterlechner aus Preinreichs zukünftig für die Bewirtung. Um die Ausschank der Getränke kümmern sich dann die Volleyballer gemeinsam mit Hinterlechner.

Weiter auf der Suche ist man nach einem Buffet-Pächter für den Stadtsaal. Die Gastronomieräumlichkeiten gelangen ab 1. August zur Verpachtung, nachdem der bisherige Betreiber – die Familie Widhalm aus Großglobnitz – mit Ende Juli aufhört. Aktuell laufen Verhandlungen mit Interessenten, betont Bürgermeister Franz Mold: „Viele erfolgreiche Veranstaltungen fanden im Zwettler Stadtsaal schon statt. Für diese Räumlichkeiten werden engagierte Betreiber gesucht, deren Leistungen und Angebote dafür geeignet sind, wesentlich zum positiven Image des Stadtsaals Zwettl beizutragen.“

Um möglichst rasch einen neuen Pächter zu finden, kaufte die Stadtgemeinde Zwettl die vom Gasthaus Widhalm verwendete Gastroeinrichtung an, um sie einem neuen Pächter zur Verfügung stellen zu können. Da die nächsten Veranstaltungen mit Gastronomie erst wieder im September starten, ist Bürgermeister Mold zuversichtlich, bis dahin eine ansprechende Lösung zu finden.