Hilfsbereitschaft kostete Zwettler 80 Euro

Laut Polizei war der Zwettler am 19. März gegen 11 Uhr mit seinem Motorrad auf der B36 über den „Weißenberg“ in Richtung Zwettl unterwegs. Bei einer Hauszufahrt winkte ihm ein Mann zu, er deutete dem Biker an, er möge stehenbleiben. Der Mann bat den Zwettler in gebrochenem Englisch um Hilfe. Er hätte kein Benzin mehr im Tank, müsse aber dringend weiterfahren. Der Unbekannte stellte ebenfalls klar, dass er nur über rumänische Lei verfüge, Euro hätte er keine. Dies untermauerte der Mann mit einem 1.000-Lei-Geldschein, den er dem Zwettler nach dessen Hilfe auch übergeben werde.

Daraufhin fuhr der 18-Jährige mit dem Mann im schwarzen BMW mit rumänischem Kennzeichen, in dem sich zwei Männer befunden hätten, zu einer Tankstelle in Zwettl. Das Auto wurde mit Benzin im Wert von 30 Euro betankt, die Rechnung bezahlte der 18-Jährige mit seiner Bankomatkarte. Zwischenzeitlich, so die Polizei, habe sich der Zwettler im Internet über den Umrechnungskurs für die rumänische Währung schlau gemacht. Der 1.000-Lei-Schein, den er von dem mutmaßlichen Rumänen erhalten hatte, hätte demnach rund 200 Euro entsprochen. Somit übergab der Zwettler auch noch 50 Euro in bar an den Unbekannten. In der Geldbörse des Unbekannten befanden sich laut Aussage des 18-Jährigen noch mehrere derartige Geldscheine.

Der BMW brauste davon und der 18-Jährige informierte sich nochmals im Internet über die rumänische Währung. Dabei kam er auf eine Seite, auf der vor einer Betrugsmasche gewarnt wird, die genauso ablaufe, wie es der 18-Jährige gerade erlebt hatte. Der übergebene Geldschein scheint zwar echt zu sein, jedoch kann man diesen über Ebay um 1,50 Euro erwerben. Außerdem wird der Schein von keiner Bank mehr in Euro umgetauscht.

Durch den Betrug entstand dem 18-Jährigen ein Schaden von 80 Euro, den er bei der Polizei anzeigte. Es war aber nicht die erste derartige Anzeige. Mit derartigen Vorfällen wurden bereits die Polizeiinspektionen Gföhl und Pöggstall konfrontiert.

