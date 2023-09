Falsche Polizisten am Telefon: Zwei Zwettler reagierten richtig

Bei der richtigen Polizeiinspektion Zwettl gingen am 20. September zwei Anzeigen ein. Zuerst informierte ein 60-Jähriger aus Zwettl die Beamten über einen Anruf einer „falschen Polizistin“. Diese habe sich bei ihm in der Mittagszeit mit „Polizei Zwettl-Weitraerstraße“ gemeldet. Die Anruferin fragte, ob alles in Ordnung sei. Der Zwettler hegte sofort den Verdacht, dass es sich dabei nicht um die echte Polizei handeln würde. Als er angab, den Notruf zu wählen, wurde das Gespräch beendet.

Danach erstattete ein 73-Jähriger ebenfalls eine derartige Anzeige. Auch er wurde am Festnetz von einer „Polizistin“ angerufen, die ihm erklärte, dass im Zuge von Einbrüchen zwei Rumänen festgenommen worden seien. Bei diesen hätte man Zetteln mit seinem Namen und seiner Adresse gefunden. Diese Anruferin verwies auf mögliche weitere Täter, die noch unterwegs seien. Daher gehe sie davon aus, dass er das nächste Einbruchsopfer sein könnte.

Nachdem die Anruferin ihn fragte, ob er Geldwerte zuhause habe, schöpfte auch der 73-Jährige schließlich Verdacht und wollte wissen, von wo aus sie anrufe. Die „Polizisitin“ habe dann angegeben, dass sie aus Waldhausen anrufe. Auch dieses Telefonat wurde beendet.

Laut der Polizeiinspektion Zwettl entstand bei den beiden Zwettlern kein Schaden. Die Anrufe erfolgen über missbräuchlich verwendete Telefonnummern (Spoofing). „Bitte aufpassen und bei derartigen Anrufen Auskunft bzw. Geldbeträge überweisen oder weitergeben. Es kommen derzeit wieder vermehr derartige Anrufe vor, die man sofort geenden sollte“, appellieren die richtigen Polizeibeamten.