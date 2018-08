Zu mehreren Unfällen, die den Waldviertler MotoCrossCup 2018 überschatteten, ist es am Sonntag, 26. August, am Motocross-Gelände in Grafenschlag gekommen. Sogar der Notarzthubschrauber musste angefordert werden.

Der Erste war ein 28-jähriger Wiener, der gegen 10.46 Uhr mit seiner Yamaha in einer Linkskurve ins Schleudern geriet und zu Sturz kam. Nachdem er über Schmerzen im Becken klagte, wurde er mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert.

Der nächste Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr beim Enduro-Ladies-Lauf. Da kam eine 21-jährige Langenloiserin im Bereich eines Sprunghügels in Berührung mit einem bisher unbekannten weiteren Rennläufer und in weiterer Folge zu Sturz. Die Frau blieb bewusstlos auf der Rennstrecke liegen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Horn eingeliefert.

13-jähriger Teilnehmer brach sich den Arm

Zur selben Zeit ereignete sich im selben Rennen ein weiterer Unfall: Die Maschine einer 25-jährigen Motocross-Fahrerin aus Wien schlug im Bereich einer beinahe ebenen Geraden in einem Schlagloch am Boden auf. Dabei verdrehte es der Lenkerin den linken, zur Balance ausgestreckten Fuß. Sie wurde mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss in das Landesklinikum Zwettl gebracht, das sie nach der Untersuchung aber wieder verließ, um am Renngelände als Zuschauerin das weitere Geschehen mitzuverfolgen.

Gegen 16.40 Uhr erwischte es dann im Zuge des 85 cc-Laufes der jüngeren Jahrgänge einen 13-Jährigen. Er dürfte mit seinem Motocross-Motorrad in einer Kurve aufgrund der Unebenheiten der Rennstrecke die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren haben und kam zu Sturz. Dabei brach er sich den linken Arm. Er wurde am Veranstaltungsgelände notärztlich versorgt und anschließend mit der Rettung in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert.