Gerichtsprozess: „Dealen war ein Riesenblödsinn“

Aus Langeweile und Blödheit habe er Rauschgift konsumiert und verkauft, gestand ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Horn vor Gericht. Er habe einen Lieferanten (gesondertes Verfahren) gehabt, der auf Bestellung die Drogen (rund 800 Gramm Cannabiskraut) in Tschechien besorgt und ins Waldviertel gebracht habe. Geringe Mengen habe er weitergegeben, den Großteil aber selbst konsumiert, erzählte er. Dann sei ihm klar geworden: „Ein Riesenblödsinn, und ich hörte auf. Ich habe den restlichen Bestand an Drogen weggeworfen. Nun bin ich seit Monaten clean, habe einen Job der mir gefällt. Ich gehe gerne zu Arbeit und will mit Drogen nie wieder was zu tun haben.“

Der bislang unbescholtene Waldviertler wurde zu fünf Monaten bedingt verurteilt.

