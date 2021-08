„Sie erzählen, dass sie einen Sozialberuf ergreifen wollen. Dann müssen Sie verstehen, dass Sie andere aus persönlichem Spaß nicht erniedrigen und auch nicht bloß stellen dürfen“, fand die Richterin klare Worte zu der Schülerin. Als 17-Jährige fand die Schülerin aus dem Bezirk Horn ein drastisches Mittel, um dem hartnäckig um die Beziehung kämpfenden Ex-Freund klar zu machen, dass sie nichts mehr von ihm will: Sie verschickte über diverse Social-Media-Plattformen Videos vom Ex als Nackedei. Um weitere Kontaktversuche zu unterbinden, drohte sie dem Ex, weitere intime Aufnahmen zu verschicken, wenn er sich nicht von dem gemeinsamen Freundeskreis fernhalte.

„Ich habe von Freunden erfahren, dass von mir ein Video rumgeht. Sie hat das als Rache gemacht, weil ich das auch einmal gemacht habe. Ich bin ihr wahrscheinlich auch auf die Nerven gegangen, weil ich die Trennung nicht sofort akzeptiert und sie weiterhin kontaktiert habe. Zum Schluss wollte ich mich ja von unserer Clique fernhalten, aber da waren die Bilder schon verschickt“, schilderte das Opfer (16) im Zeugenstand und meinte seufzend: „In unserer Gegend hat die Aufnahmen schon jeder gesehen.“

Die Schülerin zeigte sich beim Prozess einsichtig und geständig. Das reumütige Verhalten brachte dem Teenager eine Diversion: Das Strafverfahren wurde auf Eis gelegt und wird nach zwei Jahren Probezeit - ohne Vorkommnisse -, eingestellt.