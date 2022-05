100 Jahre NÖ: Trachten sind schon lange ein Renner

Vollbild

FB

Andrea Wettstein nähte in ihrer Schneiderei in der Gemeinde Kautzen nach alten Vorlagen der Volkskultur schon zahlreiche Trachten – so auch die Festtracht aus Wiener Neustadt (links), die Festtracht aus Waidhofen/Ybbs (rechts) und die Zwettler Festtracht (Mitte). Die Groß Gerungser Festtracht besticht durch eine außergewöhnlich reiche Stickerei. Die feine Blütenstickerei aus Goldfäden, Pailletten und bunten Steinchen wird auf schwarzem oder dunkelbraunem Samt aufgebracht. Helene Grünn widmete ein Trachtenblatt den Waldviertler Dirndln. Auf der Tafel 36 sind die Gmünder Festtracht (1), das Waldviertler Goldhaubenkleid (2), das Winterdirndl (3) und die Waldviertler Festtracht (4) vermerkt. Der Kalmuck-Janker ist auch bei den Männern beliebt. Dieser robuste Stoff wurde bis 2004 in der Anderlfabrik in Kleedorf (Gemeinde Schrems) produziert. Das Arbeitsdirndl stellt die allgemein gültige Grundform eines Dirndls dar. Es kann in allen Farben gearbeitet werden. In Niederösterreich werden vorrangig klein gemusterte Stoffe verwendet, kombiniert werden Streumuster, Streifen, Karos und einfärbige Stoffe.

1 /5