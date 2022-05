20 Jahre Blaugelbezwettl: „Es war ein Versuch“

Werbung

Der Samen zur „blaugelbenzwettl“, wie sie heute als die waldviertler Viertelsgalerie des Landes Niederösterreich in der Propstei Zwettl etabliert ist, spross bereits 1988 in den privaten Räumlichkeiten von Helmut Schickhofer in der Zwettler Hamerlingstraße. Dort veranstaltete dieser Ausstellungen und Lesungen. Nach Schickhofers Tod im Jahr 1998 übersiedelte diese kurzfristig nach Schloss Rosenau.

Martin Anibas, Obmann des Kunstvereins Zwettl, erinnert sich: „Es gab einige Interessenten, die die Viertelsgalerie des Waldviertels in anderen Orten einrichten wollten. Sie sollte aus Zwettl wegkommen.“ Dann wurde auch Anibas gefragt, ob er Interesse daran hätte, die „blaugelbe“ zu führen. „Ich war etwas zögerlich“, so Anibas. Zu dieser Zeit hatte er ein Projekt des Viertelfestivals unter anderen mit Andreas Ortag laufen. „Als wir fertig waren, hab ich Andi angesprochen und gesagt: Wenn du mitmachst, können wir schauen, was wir zuwege bringen. – Und er hat Ja gesagt“, so Anibas.

Ein Jahr lang suchte Martin Anibas nach geeigneten Räumlichkeiten in Zwettl für die „blaugelbezwettl“. Der heutige Standort in der Propstei habe sich zufällig ergeben. „Die Leiterin des Caritas-Tagesheimes hat mich angerufen und mich informiert, dass diese Räume hier frei werden. Und als ich sie sah, wusste ich, diese Räume sind perfekt für eine Galerie.“

„Es war ein Versuch“, so Martin Anibas, der gemeinsam mit den seit Jahren gleichen Vorstandsmitgliedern auf viele Ausstellungen und Lesungen der letzten zwei Jahrzehnte zurückblickt. „Wir sind alle Künstler und haben einen roten Faden durch unser Ausstellungsprogramm“, so Anibas. Besonders stolz ist er auf die Kunstgespräche im Zuge der Ausstellungseröffnungen, die interessante Gespräche mit den Künstlern ergeben. „Diese Art der Eröffnungen war neu, als wir begonnen haben.“

Zum 20-jährigen Jubiläumsfest am 25. Juni ab 14 Uhr sind, wie damals auch beim 10-jährigen Bestehen, alle Künstler, die je in der Galerie ausgestellt haben, eingeladen. „Sie werden kommen, jeweils ein Werk präsentieren, lesen, Musik machen, und wenn sie heimgehen, ihr Werk wieder mitnehmen. Das Motto dieser Ausstellung: „Am selben Tag – II“.

