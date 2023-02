2022: Rotes Kreuz besonders gefordert

Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Zwettl, zu dem auch die Ortsstellen Arbesbach, Langschlag und Martinsberg gehören, waren im Vorjahr besonders aktiv. Sowohl bei den Einsätzen als auch bei der Kilometerleistung war gegenüber 2021 eine Steigerung zu verzeichnen. Die Mitarbeiter wurden zu insgesamt 21.190 Einsätze gerufen und leisteten dabei insgesamt 145.601 Stunden – eine einzige Person müsste dafür 16,5 Jahre ununterbrochen arbeiten.

„Andererseits ist die Stundenleistung unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter leider leicht rückläufig. Da liegen wir aber im landesweiten Trend“, betont Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott. „Bedingt durch die hohe Zahl an Einsätzen, auch in der Nacht, ist es für unsere Freiwilligen nicht einfach, am Morgen nach einem Nachtdienst wieder ausgeruht beim Brotberuf zu erscheinen. Umso höher ist die Leistung, die sie erbringen, wert zu schätzen“, zeigt Ehrgott auf und verweist auf die intensive Suche nach ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeitern. „Wir bräuchten dringend Rettungssanitäter, aber auch Zivildiener und junge Mitmenschen, die im Freiwillen Sozialjahr mithelfen möchten, sind bei uns herzlich willkommen“, sagt er.

Insgesamt sind bei der Bezirksstelle Zwettl 31 Mitarbeiter angestellt, an die 400 Personen stellen sich freiwillig in den Dienst der guten Sache. „Derzeit können wir leider die pensionsbedingten Abgänge mit Freiwilligen nicht ausgleichen. Jetzt sind die geburtenstarken Jahrgänge im Pensionsalter, und es kommen die geburtenschwachen Jahrgänge nach“, zeigt Ehrgott auf. Die personelle Entwicklung beim Roten Kreuz sei enorm. „Vor rund 20 Jahren zogen wir in das neue Haus ein. Damals waren sechs Personen im Fahrdienst tätig, und es gab einen Geschäftsführer.“

Mit den Einsatzfahrzeugen wurden insgesamt 1,13 Millionen Kilometer zurückgelegt. Eine enorme Strecke, doch ein Problem macht sich mittlerweile bemerkbar: die Lieferschwierigkeiten bei den Neuwagen. „Normalerweise werden laufend die Fahrzeuge erneuert, aber momentan haben wir noch nicht einmal jene Einsatzfahrzeuge bekommen, die schon 2020 bestellt worden sind. Die Autoindustrie ist endlos im Rückstand. Natürlich sind die älteren Fahrzeuge reparaturbedürftig, und so erhöhen sich unsere Kosten“, berichtet der Geschäftsführer. Die finanzielle Situation der Bezirksstelle werde auch durch die hohen Treibstoffkosten belastend. „Wir müssen schon auf unsere Ersparnisse zurückgreifen, um die ums Doppelte gestiegenen Spritpreise überhaupt stemmen zu können.“

Die Seniorenbetreuung, die das Rote Kreuz mit betreuten Reisen, Seniorennachtmittagen und Bewegungskursen für Senioren vor Corona angeboten hat, wurde im Vorjahr nicht durchgeführt. Dafür freut man sich auf den Rot-Kreuz-Ball, der wieder nach langer Pause am 11. Februar im Veranstaltungssaal in Schweiggers stattfinden kann. „Wir hoffen auf viele Besucher, die uns damit auch finanziell unterstützen“, sagt Ehrgott.

