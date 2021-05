24-Jähriger starb bei Motorradunfall

Der Mann war von Gutenbrunn kommend in Fahrtrichtung Bärnkopf unterwegs, wie die Polizei am Abend mitteilte. Er kam aus unbekanntem Grund in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 50 Meter frontal gegen einen etwa 40 Zentimeter starken Fichtenbaum.

Trotz sofort durchgeführter Erste Hilfe verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.