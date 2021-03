Wo früher Tore fielen, Siege bejubelt und Niederlagen betrauert wurden, zogen die Mitarbeiter des Roten Kreuz am Wochenende fleißig Spritzen auf: Am 20. März fand eine Impfaktion in den Kabinen des Zwettltalstadions statt.

Das aber in deutlich kleinerer Form, als ursprünglich geplant: So wollte man eigentlich bis zu 3.000 Personen aus dem Waldviertel an drei Tagen impfen. Lieferprobleme beim Impfstoff ließ die Liste aber auf rund 300 Personen und einen Tag schrumpfen. Von 270 vorgemerkten Personen haben sich im Vorfeld außerdem 70 wieder abgemeldet, erklärt Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott vor Ort. Verimpft wurde aber trotzdem jede Dosis, die entsprechenden Teilnehmer wurden über Wartelisten kontaktiert: „Jedes Flascherl wird verimpft, und wenn ich mir die Leute von der Straße fangen muss“, sagte Ehrgott.

Bei der Aktion wurden Personen über 65 Jahre und Hochrisikopatienten mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft. Zehn Mitarbeiter des Roten Kreuz, davon drei Ärzte, waren am Samstag dafür im Einsatz. Vor Ort wollte die NÖN von einigen Menschen wissen, warum sie sich impfen lassen. Ihre Antwort: „Na aus Pflichtbewusstsein. Das gehört einfach dazu in der jetzigen Zeit!“

„Gibt noch immer Volldeppen“-Bezirkshauptmann Michael Widermann

Auf Pflichtbewusstsein pocht auch weiterhin Bezirkshauptmann Michael Widermann. Auch wenn die Ansteckungszahlen im Bezirk Zwettl nicht mehr so hoch seien, wie sie schon einmal waren (die Sieben-Tagesinzidenz betrug zu Wochenstart 242) bereite Widermann vor allem der Vormarsch der britischen Mutation Kopfzerbrechen: „Man kann nicht genug aufpassen. Ich appelliere an die Bevölkerung, sich weiter an die Maßnahmen zu halten. Jetzt gilt, über die Osterfeiertage nicht leichtsinnig zu werden.Er verstehe zwar den Frust, allerdings nicht, dass es noch immer „einige Volldeppen gibt, die das Virus und die Bedrohung verleugnen“, sagt Widermann. Mit der Missachtung der Corona-Maßnahmen erreiche man nämlich nur eines: „Dass sämtliche Vorschriften noch weiter aufrecht bleiben müssen.“