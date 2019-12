Das Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl zieht eine erste Jahresbilanz 2019, die die Erwartungen aus dem Vorjahr übertrifft.

„2019 haben wir mit einer Arbeitslosenquote von 4,8 Prozent (5,2 Prozent im Vorjahr) den positiven Trend der letzten beiden Jahre fortgesetzt und die bisher niedrigste Quote erreicht, die sogar unter dem bislang geringsten Prozentwert der 70er-Jahre (1972 und 1974) beziehungsweise der Jahre 1989 und 1990 liegt, wo jeweils 4,9 Prozent registriert wurden“, analysiert AMS-Bezirksstellenleiter Kurt Steinbauer. Die Zahl der jahresdurchschnittlich arbeitslosen Personen ist also von 583 auf 512 gesunken. Verbunden ist diese erfreuliche Entwicklung mit der weiterhin starken Nachfrage nach Arbeitskräften. Auch der Bestand an arbeitslosen Personen entwickelte sich wesentlich besser als erwartet und reduzierte sich gegenüber 2018 um 9,6 Prozent.

2019 konnten über 1.400 freie Stellen und Lehrstellen mit einer passenden Arbeitskraft oder einem Lehrling besetzt werden – mehr als jemals zuvor.

Es sei außerdem gelungen, die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen im Bezirk weiter zu senken. Mit einem Minus von 19,3 Prozent auf jahresdurchschnittlich 98 Jugendliche hat man prozentuell einen größeren Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit geschafft, als im Niederösterreich-Schnitt, der ein Minus von 10,3 Prozent aufweist. Mit einem Minus von 18,5 Prozent wird auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 111 auf voraussichtlich 90 betroffene Personen im Jahresdurchschnitt sinken.

Weniger gut stellen sich jedoch die Arbeitslosenzahlen bei Personen über 50 Jahre dar. Mehr als jeder dritte Arbeitslose im Bezirk Zwettl, in Summe 41 Prozent, ist über 50 Jahre. Bei den Frauen sank die Arbeitslosenquote insgesamt von 355 auf 336 Personen. Unter den Frauen ab 50 kam es zu einem Anstieg der arbeitslos gemeldeten Personen, um 9,6 Prozent von 124 im Vorjahr auf 136. Bei den Männern in diesem Alter wird ein leichter Rückgang um 2,1 Prozent auf 211 Personen verzeichnet. Bei 37,3 Prozent der Kunden des AMS Zwettl standen gesundheitliche Probleme einer raschen Jobvermittlung im Wege.