70 Jahre Blasmusik: „Es ist so schön, ein Musikant zu sein!“

Der Musikverein zählt sicher zu den kleineren in ganz Österreich, aber hier musizieren fast acht Prozent (!) der Bevölkerung der Gemeinde, und das liegt weit über dem Bundesdurchschnitt. Von den 28 aktiven Musikern sind zwölf weiblich und 16 männlich.

Das musikalische Repertoire der Kapelle ist sehr vielseitig und reicht von traditionellen Märschen, böhmischen Polkas über rhythmische Kirchenmusik bis zu modernen Medleys von diversen Künstlern wie Helene Fischer, Die Kastelruther Spatzen oder auch Bon Jovi.

Die Ausbildung der aktuell drei Jungmusiker erfolgt über die Musikschule Yspertal. Besonders stolz ist der Verein, dass er trotz Corona-Krise einen Zuwachs verzeichnen konnte.

Im Vorjahr gab es erstmalig, trotz der besonderen Umstände der Pandemie, gemeinsam mit der Pfarrgemeinde einen Dämmerschoppen in Bärnkopf. In diesem Rahmen wurden auch langjährige Mitglieder durch Bezirkskapellmeister Josef Weber vom Musikverein Großhaselbach ausgezeichnet.

Die Schwestern Anika Strohmaier und Tina Mitteröcker erhielten die Medaille in Bronze für 15-jährige Mitgliedschaft, Robert Lachmayr für mehr als 25 Jahre beim NÖBV die Medaille in Silber und für 30 Jahre Kassier und die 50-jährige Treue zum Verein erhielt Franz Lammeraner das Ehrenabzeichen in Gold. Die Stimmung war bei der Veranstaltung hervorragend, und alle Beteiligten freuen sich auf eine heurige Wiederholung.

Mit der „blauen Achtelnote“ werden nicht nur Ausrückungen angekündigt, auch nicht-musikalische Anlässe werden verkündet, wie Geburten oder runde Geburtstage. Als Abschluss des musikalischen Jahres wäre noch ein Kirchenkonzert geplant gewesen, im Rahmen des Adventmarktes, welches leider der Pandemie zum Opfer fiel.

Ebenso wie der NÖ Blasmusikverband feiert der Verein heuer das 70-jährige Jubiläum. Eine ausführliche Festschrift über die vergangenen Jahre mit zahlreichen Fotos wird es definitiv geben. Ob noch weitere Feierlichkeiten im Laufe des Jahres bzw. ein Festkonzert im Herbst möglich sein werden, wird sich zeigen, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben. 2023 sind weitere besondere Anlässe in der Gemeinde zu feiern, und vielleicht lässt sich so manches Jubiläum verbinden.

