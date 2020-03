Bei der „Ab-Hof“-Messe für bäuerliche Direktvermarkter gab es auch heuer wieder zahlreiche Prämierungen für Betriebe aus dem Bezirk Zwettl.

Bereits zum 26. Mal fand die Prämierung statt, heuer gab es Preise in den Kategorien: „Das goldene Stamperl“/“Die goldene Birne“, „Pasta-Kaiser“, „Speck-Kaiser“, „Goldene Honigwabe“, „Fisch-Kaiser“, „Das goldene Blunz‘nkranzl“ sowie „Brot-Kaiser“.

Besonders erfolgreich war Rudolf Bauer aus Bad Traunstein in der Kategorie Blüten- und Waldhonig. „Wir waren schon drei mal dabei und immer erfolgreich“, freut sich der Imker. Dieser Erfolg komme durch das genaue und gründliche Arbeiten. Das Schöne an der Wieselburg Messe sei auch, dass dort immer Tipps ausgetauscht werden. Gold ging auch an Josef Huber aus Arbesbach in der Kategorie Blütenhonig.

In 15 Jahren elf Goldene für Maria Huber

Seit 15 Jahren senden Josef und Maria Huber Honigproben zur Untersuchung nach Wieselburg, um bei der Honigprämierung der „Ab Hof-Messe“ teilnehmen zu dürfen. „Sehr erfreulich und wir sind stolz, denn die Kategorie Blütenhonig vom Waldviertler Hochland wurde wieder mit Gold prämiert. Somit schmücken neben Silber und Bronze bereits elf mal Gold unsere Sammlung.“

Erfolgreich waren die Zwettler in der Kategorie Öle: Franz Anderl aus Groß Gerungs. Von elf Nominierungen wurde er elf Mal ausgezeichnet und gewann auch heuer wieder Gold für sein Walnussöl und sein Leindotter-Öl. In seinem Betrieb befasst sich Anderl in erster Linie mit Sonderkulturen, besonders für Waldland und betreibt auch eine kleine Direktvermarktung. Er beteiligte sich bereits zum dritten Mal an der „Ab-Hof“ Messe und wurde durch Gold und Silber bestätigt. Das goldene Stamperl ging an Hubert Ebner aus Ottenschlag. Hubert Ebner und Sohn Marius freuten sich über den Erfolg in Wieselburg. Von seinen sechs prämierten Produkten erhielten der Apfel - Aroniasaft und der Birnencuvee jeweils eine Goldmedaille.

An der Ab-Hof-Messe nimmt auch die Waldland Vermarktungs GesmbH aus Friedersbach teil. Mit ihrem geräucherten Edelwelsfilet gewannen sie Gold. Waldland-Geschäftsführer Gottfried Pichler freut sich: „Unser Qualitätskurs bestätigt sich. Auch heuer wurde das Edelwelsfilet geräuchert wieder mit der Goldmedaille prämiert. Die Auszeichnung hat einen hohen Stellenwert für uns und ist gleichzeitig auch eine Garantie für unsere Kunden, dass sie beste Qualität kaufen.“