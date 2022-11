Ab in den Süden, Schmetterling

Werbung

Der Wanderfalter delektierte sich an Früchten in ihrem Komposthaufen. Eigentlich müsste er aber schon im Süden sein, wo er normalerweise als Falter überwintert. Ab Mai sollte er dann wieder zurückkommen. Ob er den Weg in den Süden noch schafft?

