Adventmärkte 2022: Die Vorfreude ist schon groß

Jetzt erst wird an einem Adventmarkt in Altmelon gefeilt, in Arbesbach soll es erst 2023 wieder einen Adventmarkt geben. Corona hat bei den Veranstaltern Spuren hinterlassen: Kirchschlag und Wiesensfeld etwa verzichten ganz auf Weihnachtsmärkte, einige Gemeinden dagegen sind voller Tatendrang und freuen sich auf ihre Adventmärkte wie Kinder auf das Christkind. Mit einigen Veranstaltern hat die NÖN über ihre Pläne gesprochen.

In Ottenschlag helfen alle zusammen

Abgespeckt, nämlich ohne Perchtenlauf und nur am Samstag und Sonntag, veranstaltet Ottenschlag heuer den Adventmarkt im Schloss nach zwei Jahren Pause. Es haben sich bereits rund 50 Aussteller zum Adventmarkt angesagt. Bürgermeister Paul Kirchberger: „So viele Aussteller freuen mich, weil bei den Kirtagen heuer waren wenige interessiert. So ein Adventmarkt mit erfahrungsgemäß enormem Besucherandrang ist nicht einfach zu veranstalten, Wirtschaftsbund, Musik, Feuerwehr, alle helfen dabei mit, und auch die Schulen sorgen für ein Rahmenprogramm.“ Das Ambiente im Schloss Ottenschlag sei besonders. „Wir wissen gar nicht, wie lange wir das Schloss noch benützen können“, trauert Kirchberger, denn es steht zum Verkauf. Schlosshof und zwei Ebenen im Inneren werden heuer mit Gastronomie und Ausstellern gefüllt sein.

Auch in Zwettl gab es wegen der Lockdowns zwei Winter lang keinen „Goldenen Advent“. Monika Prinz von der Stadtgemeinde ist ganz glücklich: „Es ist heuer die ganze Innenstadt im Advent, denn wir haben dieses Jahr drei Plätze, die zu weihnachtlichen Hüttendörfern werden: am Hauptplatz rund um den Hundertwasserbrunnen, ein zweites am Dreifaltigkeitsplatz rund um den großen Zwettler Christbaum und noch ein Schmankerl-Hüttendorf vor dem alten Rathaus am Sparkassenplatz.“

Zwettl verzichtet auf die goldenen Luster in der Stadt

Energiesparen ist in der Stadt Zwettl ein Thema. „Ganz ohne Beleuchtung wird es im Advent nicht gehen“, so Prinz. Allerdings wird die Stadt auf ihre beeindruckenden Luster zu Weihnachten verzichten und auch nur zwei Christbäume aufstellen, zwei werden eingespart. „Wir werden uns auf unseren Sternenzauber in der Stadt konzentrieren, den wir lieben, und Heizschwammerl mit Bedacht und witterungsabhängig einsetzen.“

Ein positives Gefühl für die Menschen

Da vor einigen Jahren die Marktgemeinde Schwarzenau beschlossen hatte, den Weihnachtsmarkt schon Ende November durchzuführen, konnte dieser letztes Jahr noch vor dem Lockdown stattfinden. „Unter strengen 3G-Auflagen, mit zehn Ausstellern weniger und viel Distanz dazwischen“, erinnert Vizebürgermeister Reinhard Poppinger. „Für die Menschen war das wieder ein positives Gefühl, dass sie zum Adventmarkt kommen konnten“, so Poppinger. Deshalb habe der Gemeindevorstand auch wieder einstimmig für einen Adventmarkt gestimmt. Und: „Im Nachhinein haben wir gesehen, dass wir die Richtlinien alle eingehalten haben, weil es keine Ansteckungen gab“, blickt Poppinger wieder freudig auf das Gelingen des diesjährigen Adventmarktes im Schloss. Bisher gäbe es schon 50 Aussteller, in den nächsten Tagen käme es zur heißen Phase. „Manche brauchen eine Zufahrt zum Stand, andere benötigen Strom draußen, es gibt noch viel zu organisieren.“

Freilich werde Energie gespart, nur im nicht barrierefreien, verwinkelten Schloss gehe Sicherheit vor Energiesparen. Lichterketten werden aufgemacht. „Es soll hier niemand stürzen.“ Die Fernwärmeheizung im Schloss werde zwei Tage vorher aufgedreht, 18 oder 19 Grad Celsius wären gut im Schloss. Draußen werde es wieder Feuerkessel und Feuerkörbe der Aussteller geben, an denen man sich wärmen kann.

