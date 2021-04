NÖN: Die Corona-Impfungen sind nach wie vor eines der Hauptthemen in den Medien und in der Bevölkerung. Wie schaut es aktuell im Bezirk Zwettl mit den Impfungen aus?

Karl Danzinger: Im Bezirk Zwettl impfen einige Hausärzte und es gibt die Impfstraße in Zwettl. Wie viele Personen bereits geimpft worden sind, kann ich nicht sagen. Diese Zahlen hat Notruf Niederösterreich, wir Ärzte bekommen da keine Informationen. Ich impfe auch in meiner Ordination, dazu stehen wöchentlich 120 Impftermine zur Verfügung.

Nutzen auch alle ihre Impftermine oder gibt es auch Abmeldungen?

Danzinger: Bis auf ganz wenige Einzelne haben bisher alle ihre Impftermine in meiner Ordination wahrgenommen. Wenn am Freitagabend noch Impfstoff übrig ist, dann wird dieser an meine Patienten aus der Risikogruppe verimpft.

Wie sind die Rückmeldungen der Geimpften? Haben viele Nebenwirkungen?

Danzinger: Ich erhalte den Impfstoff AstraZeneca. Dieser wird auch recht gut von den Geimpften vertragen. Vereinzelt treten Fieber und grippeähnliche Reaktionen auf. Aber diese sind wirklich sehr, sehr selten.

Haben die Ordinationen ausreichend Impfstoff?

Danzinger: Nein, es fehlt einfach der Impfstoff. Derzeit wird in 500 Ordinationen in Niederösterreich geimpft. 200 weitere Ordinationen würden auch impfen, aber diese können nicht, weil sie noch keinen Impfstoff erhalten haben. Dieses Problem wirkt sich auch auf die Impfstraßen aus. Im Bezirk Waidhofen/Thaya konnte diese mangels Impfstoffes noch gar nicht in Betrieb gehen.

Wie wird es mit den Impfungen weitergehen?

Danzinger: Das wissen wir Ärzte leider nicht. Meine Mitarbeiterinnen drucken täglich die Impfliste aktuell aus. Bis Ende April sind ja die Termine vergeben, ebenso die zweiten Teilimpfungen für die bereits Einmal-Geimpften. Von Notruf Niederösterreich habe ich jetzt ein Dankesschreiben für meine Mitarbeit beim Impfen erhalten. Das lässt darauf schließen, dass das Impfen in den Ordinationen beendet werden wird. Ob der Protestbrief der Ärztekammer an die Zuständigen des Landes, in dem darauf verwiesen wird, dass bereits vorhandene Strukturen und freie Kapazitäten genutzt werden sollen, bevor neue geschaffen werden, etwas bringt, werden wir sehen.

Bei den neuen Strukturen, die geschaffen werden, sind die Impfstraßen gemeint, die es in jedem Bezirk geben soll, oder?

Danzinger: Ja, da geht es um die „blau-gelben Impf-Zentren“, die ab Anfang Mai in Vollbetrieb gehen sollen. Dazu gibt es für uns Ärzte nur sehr halbherzige Informationen. Außerdem frage ich mich persönlich, warum man ein bereits gut laufendes System umändert, anstatt den Ärzten mehr Kapazitäten zum Impfen gibt, die ja vorhanden wären. Das Problem der Logistik wird da vorgeschoben, aber die Impfstofflieferanten haben betont, dass sie auch in die Arztordinationen den Impfstoff liefern können. Außerdem schätzen die Impfwilligen den direkten Kontakt zum Arzt in der Ordination und sie brauchen nicht lange warten. Das ist bei Impfstraßen nicht immer gegeben. Ein Patient hat mir von einer 92-Jährigen erzählt, die bei der Impfstraße in Hollabrunn lange auf ihre Impfung in der Kälte warten musste.

Glauben Sie, dass durch diese internen Umstrukturierungen und die Debatten um den Corona-Impfstoff vielen Leuten die Bereitschaft sich impfen zu lassen, vergeht?

Danzinger: In der älteren Bevölkerung ist die Impfbereitschaft durchaus groß. Die Jüngeren sind da eher skeptisch und durch die Medienberichte verunsichert. Dazu tragen sicherlich auch die Fake-News im Internet bei.

Wann glauben Sie werden alle Impfwilligen im Land geimpft sein?

Danzinger: Alle, die eine Impfung wollen, sollten ihre erste Teilimpfung bis Mitte Juli haben. Das ist zu schaffen. Bis Herbst sollten diese dann auch ihre zweite Teilimpfung erhalten haben.

Wie schaut es Ihrer Meinung nach mit dem Lockdown aus? Kann dieser mit 18. April beendet werden?

Danzinger: Ich bin da schon sehr skeptisch. Durch die Corona-Mutationen erkranken immer jüngere Personen, die Krankheitsverläufe werden kritischer. Dadurch sind die Intensivstationen ausgelastet. Daran wird sich leider nicht so schnell etwas ändern.