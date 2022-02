AK-Bezirksstellenleiter Jürgen Binder: „Gräben wieder zuschütten!“

Jürgen Binder ist Bezirksstellenleiter der Arbeiterkammer in Zwettl. Die NÖN sprach mit ihm über die Auswirkungen von Corona und Impfpflicht am Arbeitsmarkt.

NÖN: Die Impfrate in Zwettl beträgt über 70 Prozent. Unter den verbleibenden fast 30 Prozent wird es auch Arbeitnehmer geben. Gibt es da Probleme bei der Arbeit?

Jürgen Binder: Es ist super, dass man sich auch einmal darüber traut, über dieses Thema der Geimpften und Ungeimpften – da wird viel totgeschwiegen, aber man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen.

Persönlich habe ich drei Impfungen und hatte trotzdem im Jänner Corona, und der Verlauf war nicht so leicht. Deshalb kann ich es nur anraten, sich impfen zu lassen, aber man muss es jeden frei entscheiden lassen, ob er sich impfen lässt.

Das Problem ist ja jetzt allgegenwärtig: die Geimpften gegen die Ungeimpften – beiderseits. Die Geimpften sagen: „Ich möchte mit einem Ungeimpften nicht im Zimmer arbeiten.“ Da sind Gräben aufgerissen, und wir müssen schauen, dass wir diese wieder zuschütten. Manche Kollegen arbeiten seit 20 Jahren in einem Zimmer und jetzt kommt es zu Konflikten. Wenn die Covid-Auflagen erfüllt sind, also die Leute getestet sind, dann sollte eine Zusammenarbeit möglich sein.

Im privaten Bereich kann ich das nicht nachvollziehen, wenn sich gute Freunde zerkriegen wegen der Impfpflicht. Wenn sich in meiner Familie jemand nicht impfen lassen will, dann ist das halt so und er bleibt mein Familienmitglied.

Bekommen Sie Beschwerden, weil jemand nicht mit einem Ungeimpften arbeiten will?

Binder: Nur vereinzelt. Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl ist so niedrig wie in den 1980iger-Jahren, jede Arbeitskraft wird gebraucht. Bei vereinzelten Bewerbungsgesprächen ist die Covid-Impfung Grundvoraussetzung. Aber man kann niemanden zwingen, dass man aufgenommen wird. Die 3G-Regelung gilt noch immer am Arbeitsplatz, und so lange die Arbeitnehmer diesen Nachweis bringen, müssen sie zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz darf man trotz Impfpflicht auch arbeiten gehen, wenn man nicht geimpft ist.

Wie sehen das die Arbeitgeber, mit denen Sie darüber reden?

Binder: Im Bezirk sehen das die Unternehmer sehr entspannt. Wie gesagt, durch den Arbeitskräftemangel ist das kein Thema. Es würden ja einige Firmen noch mehr Arbeitskräfte einstellen, jetzt kommt erst der Saisonbeginn in der Baubranche. Von den wenigen Arbeitssuchenden sind ja nicht alle für alle freien Stellen geeignet.

Wie wird das am Arbeitsmarkt mit Impfung/Nicht-Impfung weitergehen?

Binder: Es gibt ja auch schon den Antrag auf Befreiung von der Impfpflicht – das muss man sich gut ansehen, denn alle sollten sich ja aus gesundheitlichen Gründen auch nicht impfen lassen. Ich hatte erst einen Anruf einer Dame: Ihre Mutter wäre an Thrombose gestorben, der Vater erst kürzlich ebenso, sie selber wäre alleinerzeihend und Mutter zweier Kinder und ihr Arzt hätte ihr eher von der Impfung abgeraten. Ich hab ihr empfohlen, sich fundiert medizinisch untersuchen zu lassen und weitere Meinungen von Ärzten einzuholen.

Aber jene Leute, die Corona ignorieren oder mit Wurmmitteln arbeiten, die finde ich ja grob fahrlässig.

Was kann man tun, um Konflikte klein zu halten?

Binder: Man kann so viel schon per Videokonferenz machen und mit Hausverstand agieren. Aber der fehlt anscheinend manchmal, denn die hohen Infektionszahlen kommen ja von irgendwoher. Auch bei den Covid-Maßnahmen fehlt der Hausverstand. Man kann keine Regelungen machen, die niemand versteht – ich kann nicht meinen eigenen Kindern sagen, sie sollen von mir Abstand halten. Ich habe ein Enkelkind, das wir abends manchmal betreuen, und ich versuche auch, mehr Zeit und bewusst Zeit mit ihm zu verbringen.

Ich hab mich auch über die Sperrstunde um 22 Uhr mokiert, nicht wegen der „Trangler“, sondern wegen der Schichtarbeiter: Diese gehen nach 22 Uhr aus der Firma, gehen dann ins Wirtshaus noch was essen und trinken und dann heim. Warum kann man nicht gleich bis 23 Uhr die Gastro-Öffnungszeiten machen, um den Schichtarbeitern auch noch Essen zu ermöglichen? Es geht nicht ums Trinken von Alkohol, sondern ums Essen nach einem langen Arbeitstag. Gott sei Dank haben wir jetzt schon bis 23 Uhr geöffnet – man hat monatelang nicht auf unsere Forderung reagiert. Auch die Sperre der Gastro in den Lockdowns hat verhindert, dass Arbeiter zu Mittag etwas Ordentliches essen und richtig Pause machen konnten.

Wie gehen die Arbeitgeber mit Quarantäne und Krankenstand wegen Covid um?

Binder: Die Arbeitgeber sagen eher: „Geh nach Hause, lass dich testen.“ Das ist einmalig! Denn früher war es so, dass kein Arbeitgeber wegen ein bisserl Schnupfen oder Hüsteln den Arbeitnehmer heimgeschickt hätte. Heute dient das natürlich dem Eigenschutz – einer daheim, ist besser als die ganze Firma in Quarantäne. Wenn eine Hälfte krank und die andere in Quarantäne ist, dann steht die Arbeit.

