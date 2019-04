Die Ergebnisse der Arbeiterkammerwahl im Wahlkreis Zwettl zeichnen ein deutliches Bild: Mit 49,6 Prozent bleibt der NÖAAB-FCG auf Platz eins. Das aber mit einem Dämpfer von minus 8,6 Prozent.

Der Spitzenkandidat des FCG im Bezirk, Reinhard Poppinger, sagt dazu: „Als ich das Ergebnis das erste Mal sah, war ich etwas angefressen.“ Das erklärte Ziel, die 60-Prozent Marke zu knacken, scheiterte. Trotzdem schaffte der NÖAAB-FCG hier landesweit das beste Ergebnis. „Wenn wir den Wert niederösterreichweit hätten, wäre das ein Traum“, sagt Poppinger. Bei der Wahl 2014 stieg man mit einem Plus von 7,3 aus. „Jetzt haben wir uns wieder dort eingependelt, wo wir waren. Leider steht kein Fünfer vor dem Ergebnis“, sagt Poppinger.

Woran er das Minus festmacht? „Bei der letzten Wahl war Franz Redl noch Spitzenkandidat. Ich bin erst seit zwei Jahren dabei, vielleicht kennt mich der eine oder andere noch nicht so gut.“

Lohnniveau und mehr Arbeitsplätze als Ziel

Inhaltliche Schwerpunkte möchte Reinhard Poppinger auf die Erhöhung des Kilometergeldes auf 48 Cent setzen. „Für den Bezirk Zwettl möchte ich eine Erhöhung des Lohnniveaus in Dienstleistungsbereichen erreichen sowie Gesundheit im Betrieb forcieren“, sagt Poppinger.

Auf Platz zwei im Zwettler Wahlkreis liegt mit 38,4 Prozent der FSG (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter) mit Spitzenkandidat Engelbert Artner. Mit einem Plus von 7,2 Prozent erreichte er sein Ziel, eine Steigerung von fünf Prozent. „Ich bin sehr zufrieden. Das Ergebnis ist auch ein starkes Zeichen, dass Gewerkschaften und die Arbeiterkammer nicht so leicht aus der politischen Welt herauszudrängen sind.“ Woran macht Artner das Plus fest? „Wir haben die Betriebsbesuche forciert. Auch das scheint etwas gebracht zu haben.“

Für den Bezirk Zwettl möchte Artner in Zukunft mehr Arbeitsplätze schaffen. Auch die Verkehrsinfrastruktur sei ein wichtiges Thema für die Region: „Damit sich neue Firmen ansiedeln wollen, brauchen wir einen Ausbau des Straßennetzes.“

Von 3.941 Wahlberechtigten im Bezirk Zwettl gaben bei der Arbeiterkammerwahl 2.119 Wähler eine gültige Stimme ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 55,5 Prozent.