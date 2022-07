Allegro Vivo-Festival: Über fünfzig Klangerlebnisse

Werbung

„Momentum“ ist das Leitthema des diesjährigen Allegro Vivo-Festivals, im Zuge dessen es wieder im gesamten Waldviertel Konzerte geben wird.

Das Festival soll sich heuer auf das Verbindende der Musik konzentrieren. „Wir wollen mit unserer Musik auch jene Menschen erreichen, die sonst nicht in ein klassisches Konzert gehen“, betonte Vahid Khadem-Missagh, der künstlerische Leiter des Festivals.

Im Bezirk Zwettl macht das Festival an gleich vier Spielorten halt. Am 12. August gibt es in der Pfarrkirche Altpölla ein Konzert der Meisterkurse. Schon am 18. August gastiert Allegro Vivo auf Schloss Waldreichs. Am 1. September wird schließlich Schloss Rosenburg von Musik erfüllt, ehe die Zwettl-Tour am 4. September im Schloss Ottenstein endet.

Auftakt für Allegro Vivo, an dem Studenten aus rund 40 Nationen teilnehmen, ist mit „Schwungkraft“ bereits am 5. August in der Herz-Jesu-Kirche in Gmünd. Das Eröffnungskonzert „Momentum“ findet am 7. August im Stift Altenburg statt.

Insgesamt bringt das Festival über 50 Konzerte im Wald- und Weinviertel. Mit „Momentum“ startet Allegro Vivo auch in einen siebenjährigen Zyklus, der die Begegnung mit den Nachbarn fördern soll. Als erster Gast steht die Schweiz im Mittelpunkt des Interesses.

Gleichzeitig mit dem Festival startet auch die Sommerakademie mit namhaften Vortragenden, zu der über 500 Studenten erwartet werden.

http://www.allegro-vivo.at

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.