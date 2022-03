War das ein Wolf im Garten?

Nachdem am 24. Februar ein Wolf in Kleinpertenschlag in der Gemeinde Altmelon in einem privaten Garten herumspazierte und dabei auch gefilmt wurde, ist die Aufregung in dieser Region groß. Laut Bezirkshauptmannschaft müsse aber geklärt werden, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat. Das muss durch eine DNA-Analyse geklärt werden. Die Polizei kontrolliert jetzt vermehrt diese Region.

Wölfe im Waldviertel Interview mit Albin Blaschka: „DNA gibt Gewissheit“

Die Aufregung und der Schrecken seien in Kleinpertenschlag groß, das betont Bürgermeister Manfred Stauderer, der sofort nach Bekanntwerden der Wolfssichtung im bewohnten Gebiet die Bezirkshauptmannschaft Zwettl informierte. „Das war auch für mich ein ziemlicher Schock, dass ein Wolf in der Mittagszeit in einem Garten und fast auf einer Terrasse herumläuft. Aber mehr als eine Meldung an die Behörde kann ich nicht machen.“

Ich will sicherlich keine Tierart ausrotten, aber ich will Sicherheit für die Bevölkerung, vor allem für die Kinder. Manfred Stauderer Bürgermeister von Altmelon

Stauderer habe das Privatvideo, das die Hausbesitzer von dem Besuch des Wolfes gemacht haben, samt Lageplan des besagten Hauses mit der Bitte um Informationen über die weiteren Schritte der Bezirkshauptmannschaft Zwettl übermittelt. „Die Bevölkerung will natürlich wissen, wie es mit diesem Wolf weitergeht“, meint Stauderer.

Dass Wölfe geschützt sind und nur gegen „Problemwölfe“ etwas unternommen werden darf, sei hinlänglich bekannt. „Aber ob dieser Wolf, der alles andere als scheu ist, als Problemwolf eingestuft wird, ist mir aktuell nicht bekannt. Ich will sicherlich keine Tierart ausrotten, aber ich will Sicherheit für die Bevölkerung, vor allem für die Kinder.“

Bezirksjägermeister Manfred Jäger kann diese Angst in der Bevölkerung nachvollziehen: „Diese Situation war bedenklich, es war kein typisches Verhalten eines Wolfes, der bei Kontakt mit Menschen normalerweise flüchtet.“ Die zuständigen Behörden und der Wolfsbeauftragte suchen nun Lösungen. „Vorrangig wird in Abstimmung mit der Jägerschaft versucht, über den Kot, Urin oder mögliche Wildtierrisse eine DNA von diesem Wolf zu bekommen, um festzustellen, ob dieses Tier tatsächlich ein Wolf ist und ob dieser bereits in der internationalen Wolfsdatenbank erfasst ist und ob dazu bereits anderswertige Auffälligkeiten vorliegen. Davon abhängig werden weitere Schritte nach einem mehrstufigen Aktionsplan eingeleitet. In letzter Konsequenz kann das bis zu einer möglichen Entnahme führen. Die Jägerschaft hat aber mit einer derartigen Entscheidung nichts zu tun.“

Polizei kontrolliert, für Bevölkerung gibt es Info

Seitens der zuständigen Behörden, dazu zählt auch die Bezirkshauptmannschaft Zwettl, sind die ersten Maßnahmen nun fixiert. „Zum einen ist die Polizei angehalten, im Raum Kleinpertenschlag vermehrt zu kontrollieren. Zum anderen soll es genaue Informationen für die Bevölkerung geben“, sagt Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Margarita Wamser. Geklärt müsse weiters werden, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat. „Fachleute meinen, dass es sich auch um einen Hybrid-Wolf, also um eine Mischung aus Wolf und Hund gehandelt haben könnte. Dazu braucht es eben eine DNA-Analyse.“

Bezirksjägermeister Jäger sieht in dem Maßnahmenplan durchaus Adaptierungsbedarf: „Bei einer Wiederholung oder Häufung derartiger Vorfälle wie in Kleinpertenschlag sind rasche Maßnahmen erforderlich, was aber von den Vorgaben her nicht immer ganz einfach ist. Im Vordergrund müssen immer die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung stehen.“

Zwei bekannte Wolfsrudel, eines noch nicht registriert

Laut dem „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“ sind drei Wolfsrudel bekannt. Von den Rudeln in Gutenbrunn und in Allentsteig gibt es schon DNA, und diese sind somit auch statistisch erfasst. „Seit Herbst ist ein drittes Rudel im Gebiet des Böhmerwaldes unterwegs, dieses teilen wir uns mit Bayern und Tschechien. Diese Wölfe kennen wir datenmäßig noch nicht“, betont Zentrums-Geschäftsführer Albin Blaschka (siehe Interview Seite 13). Diese Wölfe würden auch im Bezirk Gmünd immer wieder auftauchen. „Mit Wildkameras wurden Wölfe im Raum Karlstift und St. Martin aufgenommen. Zu direkten Sichtungen kam es aber bisher nicht“, betont der Gmünder Bezirksjägermeister Ernst Strasser. Im Bezirk Waidhofen sei laut Bezirksjägermeister Albin Haidl der Wolf „nur am Durchziehen“, das bestätigt auch sein Horner Kollege Karl Ruttenstock: „Der Wolf hat keine Feinde, daher gehört die Wolfspopulation unbedingt kontrolliert.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden