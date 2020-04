Nicht nur Geschäfte, sondern auch Altstoffsammelzentren öffneten wieder ihre Pforten. Auch hier zeigten die Bürger Disziplin.

„Erstmals war unser Bauhof am 15. April für die Altstoffübernahme geöffnet. Fünf Bauhofmitarbeiter haben diese Stoffen entgegengenommen. Es gab einen Andrang, aber keinen Ansturm“, berichtet der Zwettler Bürgermeister Franz Mold. Laut seinen Informationen sei der Müll entsprechend vorsortiert gewesen und alle Müllentsorger hätten Masken getragen“, lobt Mold seine Bürger.

Dass es auch in den anderen Gemeinden so diszipliniert ablaufen wird, davon geht der Geschäftsführer des Gemeindeverbandes Zwettl, Albrecht Mayerhofer aus. „Die meisten Altstoffsammelzentren sperren erst in dieser Woche auf“, sagt er.

Da erst vor Ostern die alljährliche Sperrmüllabholung direkt von den Häusern durchgeführt worden ist, dürfte der Andrang bei den Altstoffsammelzentren, die vor wenigen Tagen mit Schutzmasken ausgestattet worden sind, nicht zu groß werden.