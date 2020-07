„So etwas hat es in dieser Form noch nie gegeben“ – so lautet das Fazit von Kurt Steinbauer, Servicestellen-Leiter des Arbeitsmarktservice, zur Coronakrise.

Der Weg zurück in die Normalität ist ein langer, aber er wurde bereits eingeschlagen. Die Arbeitslosigkeit sinke laut Steinbauer Woche für Woche. 585 Personen konnten in den vergangenen beiden Monaten ihre Arbeitslosigkeit beenden, aber: Mit insgesamt 869 Personen suchen derzeit im Bezirk um 41,5 Prozent mehr Leute Arbeit, als im Juni des Vorjahres.

„Super-GAU“ ohne Kurzarbeit

„Gäbe es das Instrument der Kurzarbeit nicht, um Arbeitsplätze zu sichern, wäre das im März der Super-GAU gewesen“, ist sich Steinbauer sicher.

5.947 Menschen im Bezirk arbeiteten im Lauf der letzten drei Monate kurz, oder tun es noch. Knapp sieben Millionen Euro Beihilfen erhielten inzwischen die Betriebe des Bezirks. „Der März wurde zur Hochschaubahn, es gab eine riesige Unsicherheit. Die Telefonleitungen haben geglüht“, blickt Steinbauer zurück. Obwohl täglich Leute wieder zu arbeiten beginnen, bleibe nach einer solchen Krise auch im Bezirk ein erhöhter Sockel der Arbeitslosigkeit.

Fritz Weber: „Massivstes Erlebnis der Firmengeschichte.“

Mit 230 Mitarbeitern ist das Herz-Kreislauf-Zentrum in Groß Gerungs einer der Leitbetriebe im Bezirk. Geschäftsführer Fritz Weber wird den März 2020 nicht so schnell vergessen: „Es war das massivste Erlebnis der Firmengeschichte. Wir hatten nur wenige Tage, das gesamte Haus zu leeren, das war ein momentaner Schock.“

Mittlerweile hat der Betrieb seit 25. Mai schrittweise geöffnet, die Auslastung ist mit maximal 180 Patienten auf rund 70 Prozent der Vollauslastung gedeckelt. „Wir nahmen zuletzt in einer ganzen Woche so viele Leute auf, wie sonst an einem Tag. Es ist ein völlig neuer Ablauf“, sagt Weber.

Blaues Auge für Betrieb

Explizit auf das Coronavirus habe man sich nicht vorbereitet, es gab im Vorfeld aber „Notfallpläne“ bei Krankheitswellen. „Wenn alles so bleibt, kommen wir mit einem blauen Auge davon“, zieht Weber sein Fazit. Im Sommer möchte er wieder auf die Lehrlingsausbildung im Haus setzen, aktuell wird noch ein Koch gesucht.

Zum Arbeitsmarkt im Bezirk hat Kurt Steinbauer eine weitere gute Nachricht: Ende Juni waren beim AMS Zwettl 316 offene Stellen gemeldet.