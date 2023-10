AMS-Sparkurs: Streichungen bei zwei Projekten?

Seit Wochen gehen die Streichungen der Fördermittel für etablierte Sozialeinrichtungen durch das AMS NÖ durch die Medien. Im Bezirk Zwettl betrifft es laut Kurt Steinbauer, Leiter des AMS Zwettl, die Anzahl der Transitarbeitsplätze beim Ökokreis. Transitarbeitsplätze sind ausschließlich für langzeitarbeitslose Menschen, um ihnen zu ermöglichen, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Beim Ökokreis mit Sitz in Ottenstein (Bezirke Zwettl und Krems) sind aktuell 18 Transitarbeitsplätze finanziert. Diese Arbeitsplätze werden auf Menschen aus den Bezirken Zwettl, Horn und Krems aufgeteilt. Ab dem Jahr 2024 sollen hier nur mehr zwölf Personen via geförderter Transitarbeitsplätze beschäftigt werden können. Kurt Steinbauer erklärt, dass es sich dabei um eine Umverteilung handle, die Bezirken mit höherer Arbeitslosigkeit mehr Transitarbeitsplätze ermöglichen. Ende September waren beim AMS Zwettl 429 Menschen arbeitslos gemeldet, davon seien nur 17 Personen langzeitbeschäftigunglos. Im Vorjahr waren es noch 86 Personen. „Eine Reduktion von mehr als 80 Prozent“, so Steinbauer.

„Es ist politisch nichts beschlossen“

Der Geschäftsführer des Ökokreises Jörg Emmer hält sich zur angekündigten Reduktion von Transitarbeitskräften im von ihm betreuten Projekt bedeckt: „Es ist politisch nichts beschlossen. Solange ich keinen neuen Fördervertrag habe, kann ich noch gar nichts darüber sagen.“ Am Montag wurde bekannt, dass auch die AMS-Förderungen für das Ausbildungszentrum in Niedernondorf gefährdet sein sollen. Hier sind derzeit 15 Personen in Beschäftigung. Auch hier sollen die Menschen wieder in den normalen Arbeitsprozess eingegliedert werden. Laut AZM werde dieses Projekt so wie bisher bis Mitte des kommenden Jahres durchgeführt. Diese Woche findet eine Vorstandssitzung statt, in der weitere Schritte zum Erhalt dieser Einrichtung besprochen werden sollen.