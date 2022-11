Werbung

Zwei Jahre lang musste die Weihnachts-Show von Andy Marek coronabedingt ohne Live-Publikum stattfinden. Nicht aber heuer, denn am 17. Dezember geht es wieder in die Waidhofner Stadthalle. Dabei gibt es eine besondere Neuerung. Andy Marek möchte bei der Show den Herzenswunsch eines NÖN-Lesers erfüllen. Dies sollte etwas sein, was man nicht kaufen kann und vielleicht ein schon lang ersehnter Wunsch ist. Einfach eine Mail an office@andymarek.at senden.

