Anfänge des Blaulichts: Rotes Kreuz im Wandel

Es sind beeindruckende 140 Jahre, die das Rote Kreuz Zwettl mittlerweile auf dem Buckel hat. Tatsächlich erfolgte die Einrichtung der Bezirksstelle bereits 1882, nur zwei Jahre nach der Gründung des Österreichischen Roten Kreuzes.

Seitdem hat sich klarerweise so einiges getan. Helfende Hände gab es aber von Beginn an zahlreiche. Die erste offizielle Versammlung fand in Zwettl am 1. Mai 1882 statt. Damals konnten stolze 65 Mitglieder gezählt werden. Der neue Verein sprach sich schnell herum, denn drei Wochen später zählte man schon 145 Mitglieder. Für sie wurden damals schon Erste-Hilfe-Kurse abgehalten. Erster Präsident der Zwettler Zweigstelle wurde Abt Stefan Rössler. Er hatte die Funktion über 40 Jahre bis zu seinem Tod 1923 inne.

In den frühen Jahren verfolgte das Rote Kreuz noch etwas andere Ziele als heute. So war der ursprüngliche Gründungsgedanke, die Unterstützung im Kriegsfall, noch stark verankert. Man half invaliden Soldaten und stellte auch in Friedenszeiten Verwundeten-Betten in Schlössern und bei Privatpersonen sicher.

Schrittweise wurde schließlich die Notversorgung der Bevölkerung immer wichtiger. Einen Meilenstein konnte das Zwettler Rote Kreuz 1912 feiern: Ein pferdebespannter Krankenwagen wurde in den Dienst gestellt, der die Abläufe im Notdienst deutlich schneller machte. Die Motorisierung brachte in dieser Hinsicht nochmals einen gewaltigen Schub. 1930 bekam Zwettl ein erstes motorbetriebenes Einsatzfahrzeug, ein Sankra Steyr Sanitätswagen. Nur drei Jahre später folgte ein noch modernerer Rettungswagen.

Diese brauchten folgend auch einen geeigneten Abstellplatz, und so wurde 1937 unter Präsident Edmund Hammerschmid ein eigenes Rot-Kreuz-Heim mit Garage beim alten Krankenhaus in der Gartenstraße gebaut.

Während des Zweiten Weltkriegs stiegen die Krankentransporte in Zwettl stark an, weshalb das Wehrsatzkommando weitere Behelfskrankenwagen zur Verfügung stellte. Das Rote Kreuz war wie so viele Organisationen in deutsche Verwaltung übergegangen. Viele Helfer mussten einrücken. Die sanitäre Versorgung der Bevölkerung konnte trotzdem aufrechterhalten werden.

Das Jahr 1945 brachte schließlich auch beim Roten Kreuz höchste Not mit sich. Am 9. Mai, dem Tag des Einmarsches der ersten Sowjets in Zwettl, wurde ins Rot-Kreuz-Haus eingebrochen. Die Täter stahlen Vorräte, Ausrüstungsgegenstände, Medikamente und Uniformen. Tags darauf war auch die Garage leer. Die sowjetischen Besatzer hatten die drei Einsatzfahrzeuge beschlagnahmt. Das Rote Kreuz Zwettl stand vor dem Nichts.

Dank der Bemühungen der Bezirkshauptmannschaft, eines Kriegsrückkehrers und eines Automechanikers konnte der Rot-Kreuz-Betrieb jedoch relativ schnell wieder auf Schiene gebracht werden.

Fortsetzung zur Rot-Kreuz-Geschichte folgt nächste Woche .

