Derzeit ist die Berufsgruppe der Rechtsanwälte und Steuerberater besonders gefragt. Private und Unternehmen benötigen Unterstützung.

„Wo bekommt man Hilfsgelder her, wie schaut es mit der Liquidität aus und wie erfolgt die Abwicklung der Kurzarbeit, diese Fragen stehen derzeit bei vielen Unternehmen im Mittelpunkt“, betont der Zwettler Steuerberater Markus Gerstbauer, der sich derzeit über keinen Arbeitsmangel beklagen kann.

NOEN Steuerberater Markus Gerstbauer.

„Wir sind Berater und unterstützen die Unternehmer, das ist gerade in schlechten Zeiten wichtig“, stellt Gerstbauer klar. Über 100 telefonische Anfragen täglich, die von sorgenvollen Unternehmern kommen, würden schon an die Grenze der eigenen Belastbarkeit gehen: „Noch dazu kennt man diese Unternehmer, viele davon sind mittlerweile Freunde geworden“, meint Gerstbauer.

Diese Gewerbetreibenden, gerade jene aus der Gastronomie und den Freizeitbetrieben, würden sich große Existenzsorgen machen. „Man kann die Folgen der Corona-Krise leider nicht abschätzen, auch nicht, wie es nach der Öffnung weitergehen wird. Man kämpft um jeden einzelnen Betrieb und merkt auch, dass die Maßnahmen greifen. Meine Sorge ist aber, dass es doch einige davon erwischen wird, gerade jene, die schon vor der Krise gewackelt haben“, meint der Fachmann.

Es würde aber auch „Gewinner“ geben, wie etwa Landwirte oder der Lebensmittelhandel. „Interessant wird aber generell sein, wie die Konsumenten psychisch die Krise verkraften und wie stark die Sorge in ihren Köpfen festsitzt. Man merkt, dass die Leichtigkeit und Gefälligkeit wegfällt, das könnte eine einschneidende Auswirkung vor allem auf die Gastronomie haben“, sieht Gerstbauer ein noch nicht absehbares Problem auf die Unternehmer zukommen. „Aber noch sind viele aus jeder Krise gestärkt herausgegangen. Das wird auch diesmal so sein“, schaut er trotzdem positiv in die Zukunft.

Rössler rät: Bei Reisen mit Stornierung warten

privat Rechtsanwalt Gerhard Rössler.

Bei Rechtsanwalt Gerhard Rössler sind es Anfragen zu den Corona-Beschränkungen und mögliche Entschädigungsansprüche nach dem Epidemiegesetz, mit denen Klienten vermehrt an ihn herantreten würden. „Nicht überbordend“ seien Fragen von Privaten zu Urlaubsstornierungen.

„Da derzeit keine Gerichtsverhandlungen stattfinden, ist etwas Zeitdruck weggefallen. Dieser wird aber bald wieder auftreten, die Verhandlungen haben sich ja nur nach hinten verschoben. Im Sommer soll es wieder vermehrt Verhandlungen geben“, meint Rössler, der mit seinem Team in zwei Einheiten gesplittet arbeitet. Sein Tipp zu gebuchten Urlaubsreisen: Wer eine Flugreise für den Sommer gebucht hat, sollte mit der Stornierung noch warten. Grundsätzlich bekommt man bereits bezahltes Geld für einen Urlaub, der abgesagt wird, retour.