Arbeiter von Leiter fünf Meter abgestürzt .

In einer landwirtschaftlichen Halle in Schweiggers im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Donnerstag ein 44-Jähriger von einer Leiter fünf Meter abgestürzt. Der Mann wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwer verletzt.