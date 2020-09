Beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl waren Ende August 768 Arbeitslose gemeldet (siehe Infobox), davon 397 Frauen und 371 Männer. Liegt man damit zwar noch um 84 Personen über dem Vorjahr, so sind die Zahlen im Vergleich zum Juli jedoch um 36 Arbeitslose, oder 4,5 Prozent, gesunken. Der Bezirk Zwettl verzeichnet damit nach Horn den geringsten Anstieg in Niederösterreich im Vergleich zu 2019. Hoch sind die Arbeitslosenzahlen vor allem noch in Büroberufen. Mit 113 Personen sind hier Ende August um 23 mehr als im Vorjahr gemeldet. Außerdem gibt es unter den Personen mit Lehrabschluss um 57 Arbeitslose mehr als im Jahr davor.

Im Monat August haben sich beim AMS Zwettl insgesamt 155 Personen arbeitslos gemeldet, während 214 aus dem Vormerkregister ausgeschieden sind. Davon konnten 124 Jobsuchende eine Beschäftigung aufnehmen, 17 sind in eine Schulung eingestiegen und in 73 Fällen wurde die Vormerkung aus sonstigen Gründen beendet. „Im Vergleich zum Vorjahres-August verzeichnen wir bei den Arbeitsaufnahmen ein Plus von 14,8 Prozent. Von Jänner bis August dieses Jahres ist bereits 2.183 unserer arbeitssuchenden Kunden der Wiedereinstieg in den Jobmarkt gelungen. Das sind um 233, oder 11,9 Prozent mehr als im Jahr davor“, analysiert Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Gestiegen ist im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der offenen Lehrstellen von 60 auf 81, während die Zahl der Lehrstellensuchenden mit 18 Personen gleich blieb. Steinbauer erwähnt: „Nicht immer stimmen die Ausbildungsangebote mit den Wünschen der Jugendlichen beziehungsweise mit den Anforderungen der Lehrbetriebe überein. Manche Lehrplätze sind für Jugendliche mit öffentlichem Verkehrsmittel zu den Arbeitszeiten schlicht und einfach nicht erreichbar.“

Nach Altersgruppen gab es bei den Personen im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre) im Jahresvergleich ein Plus von 46 Arbeitslosen, oder 14,4 Prozent, und bei den Älteren (50 plus) ein Plus von 1 Prozent, beziehungsweise um drei arbeitslos gemeldete mehr. „Bei den Jugendlichen betrug der Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr 46,1 Prozent (+35). Damit ist der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr zwar höher als in den anderen Altersgruppen, jedoch deutlich geringer als am Höhepunkt der Krise (im April 2020 mit +288 Prozent gegenüber April 2019). Diese Entwicklung zeigt, dass das AMS mit den Maßnahmen, die im Rahmen der Lehrlingsoffensive mit dem Land und den Sozialpartnern gesetzt wurden, auch in Zeiten der Corona-Krise auf dem richtigen Weg ist“, meint Steinbauer.