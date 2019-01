Im Dezember hat zwar die saisonale Arbeitslosigkeit im Bezirk Zwettl Einzug gehalten, der saisonbedingte Anstieg fällt jedoch wesentlich schwächer aus, als in den vergangenen Jahren.

Insgesamt waren Ende Dezember 399 Frauen und 915 Männer beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl vorgemerkt. Das sind im Vergleich zum Vorjahr um 228 Betroffene (oder minus 14,8%) weniger. Damit weist Zwettl den stärksten Rückgang unter allen Bezirken in Niederösterreich auf. „Die Dezember-Arbeitslosigkeit ist so gering, wie seit vielen Jahren nicht mehr. Man muss schon bis ins Statistik-Archiv des Jahres 2000 zurückblicken, um eine noch niedrige Anzahl von Jobsuchenden zu finden: Damals waren im Bezirk 1.165 Personen arbeitslos gemeldet“, sagt Zwettls AMS-Chef Kurt Steinbauer.

Bezirks-Jahresschnitt ist bester seit 1989

Die günstige Entwicklung führt er zum einen auf den Wirtschaftsaufschwung und die damit verbundene gute Auftragslage der Unternehmen zurück. Zum anderen würde doch die milde Witterung für gute Entwicklung verantwortlich sein, so Steinbauer. Von den saisonabhängigen Unternehmen wurden jedenfalls bislang deutlich weniger Stammkräfte freigesetzt als in den Jahren davor. Viele Dienstverhältnisse werden über den Winter durchgehend laufen beziehungsweise für nur kurze Zeit unterbrochen. Die durchschnittliche Jahres-Arbeitslosenquote im Bezirk wird mit 5,2 Prozent erstmals seit dem Jahr 2012 wieder deutlich unter der Sechs-Prozent-Marke liegen.

AMS; Illustration: Zenzen/turbodesign/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Gastegger

„Mit einem Minus von 13,3 Prozent gelang 2018 der stärkste Rückbau der Arbeitslosigkeit seit 29 Jahren. Einen derartigen Rückgang der durchschnittlichen Arbeitslosigkeit im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr hatten wir im Jahr 1989 zu verzeichnen. Damals gab es im Vergleich zu 1988 ein Minus von 18 Prozent“, weist Steinbauer die durchschnittliche Jahresarbeitslosigkeit 2018 mit 938 Personen und 2017 mit 1.082 Personen aus.

Die Arbeitslosigkeit sei zudem in allen relevanten Zielgruppen gesunken. Gleichzeitig konnten voriges Jahr 2.650 Zwettler ihre Jobsuche mit einer Arbeitsaufnahme beenden. „Darüber hinaus ist es dem AMS Zwettl gelungen, 1.372 freie Stellen (Anm.: inklusive Lehrstellen) mit einer Arbeitskraft oder einem Lehrling zu besetzen — so viele wie noch nie“, so der AMS-Leiter.