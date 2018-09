Das kräftige Wirtschaftswachstum sorgt in allen niederösterreichischen Bezirken weiterhin für rückläufige Arbeitslosenzahlen.

Mit 17,1% verzeichnet der Bezirk Zwettl nach Waidhofen/Ybbs (minus 21,6%) den zweitgrößten Rückgang in Niederösterreich. Ende August waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl 695 Personen, davon 354 Frauen (Vorjahr: 441) und 341 Männer (Vorjahr: 397), arbeitslos gemeldet.

Das sind im Vergleich zum letzten Jahr um 143 Jobsuchende (oder minus 17,1%) weniger. Darüber hinaus nutzen im Moment 124 Personen (Vorjahr: 150) diverse Schulungsprogramme des AMS. „Sie verbessern fachliche und persönliche Kompetenzen und erhöhen dadurch ihre Chancen am Arbeitsmarkt“, sagt AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Weniger Jobsuchende in allen Alterskategorien

Von der Hochkonjunktur profitieren Frauen wie Männer in allen Alterskategorien. Die Jugendarbeitslosigkeit (Alterskategorie unter 25 Jahre) ist im Vergleich zum Vorjahres-August um 32,8% (minus 45 Betroffene) zurückgegangen. Sogar für die 50-Plus-Generation haben sich die Jobchancen deutlich verbessert. Die Altersarbeitslosigkeit liegt um 24 Personen (oder minus 8%) unter dem Vorjahreswert und auch die Langzeitarbeitslosigkeit konnte um 39 Personen (minus 28,1%) gesenkt werden.

„Die günstige Konjunktur in Kombination mit unseren Förderungsinitiativen sind entscheidende Faktoren für die positive Entwicklung. Trotzdem sind derzeit knapp 40% der Jobsuchenden - das sind 275 Personen - über 50 Jahre“, erklärt der Zwettler AMS-Chef Steinbauer. Der Fokus bleibe daher weiter bei dieser Personengruppe.

„Die Wirtschaft floriert! Einige Betriebe klagen bereits über Umsatzeinbußen, weil sie teilweise Aufträge aufgrund des Fachkräftemangels nicht annehmen können“, berichtet Steinbauer weiters. Mit entsprechenden Qualifizierungsangeboten versuche man gegenzusteuern.

Allerdings nehme die Ausbildung zu Fachkräften Zeit in Anspruch, egal ob sie in den Unternehmen oder in Kurseinrichtungen ausgebildet werden würden, betont Steinbauer. Die starke Arbeitskräftenachfrage lässt sich anhand der Zahlen gut nachvollziehen: Ende August sind beim AMS Zwettl 284 Stellen gemeldet, um 122 oder 75,3% mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Darüber hinaus sind beim AMS 58 freie Lehrstellen ausgeschrieben (plus 23,4%), denen 13 Lehrstellensuchende (minus 50%) gegenüberstehen.