Arbeitsmarkt: Rekord an freien Arbeitsplätzen

„Die regionale Wirtschaft floriert, und die Beschäftigungserwartungen der Betriebe sind insgesamt weiterhin hoch. Entsprechend stark entwickeln sich auch die Stellenmeldungen der Unternehmen beim Arbeitsmarktservice“, so AMS-Leiter Kurt Steinbauer.

Wie schon im Vormonat waren Ende Juni 2022 beim AMS Zwettl 541 freie Stellen gemeldet. Noch nie – seit es EDV-Aufzeichnungen gibt (seit 1987, Anmerkung) – waren mehr offene Stellen beim AMS Zwettl gemeldet als in den letzten zwei Monaten. Steinbauer: „Obwohl es für die Arbeitgeber zunehmend schwieriger wird, Personal zu finden, konnten heuer bereits 845 freie Stellen besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 17 %.“ Seit Mai herrscht in Zwettl mit nur 2,3 % Arbeitslosigkeit Vollbeschäftigung.

Ende Juni waren beim Arbeitsmarktservice (AMS) Zwettl 406 Personen, davon 194 Frauen und 212 Männer, arbeitslos vorgemerkt. Das ist ein Rückgang um 117 Jobsuchende oder -22,4 % im Vergleich zum Juni des Vorjahres. Inklusive Schulungsteilnehmern befanden sich 520 Personen im Bezirk auf Jobsuche (-19,4 % gegenüber dem Vorjahr). „Insgesamt 1.498 Jobsuchende konnten heuer im ersten Halbjahr ihre Arbeitslosigkeit bereits mit einer Arbeitsaufnahme beenden“, so Steinbauer.

Es gibt viele Angebote für offene Stellen, aber diese würden oft nicht passend sein, so Claudia Doleschal vom AMS Zwettl. Mangelnde Mobilität oder Kinderbetreuung seien oft ein Kriterium. Und natürlich passt auch die Qualifizierung nicht immer.

Dennoch nimmt das AMS gerne die Stelleninserate der Betriebe entgegen und bietet diese auf der Website ein.

Als Plattform für Arbeitssuchende wird sie auch von Menschen genutzt, die aus den Ballungsräumen aufs Land ziehen oder sich beruflich verändern wollen.

Besonderes Service für Unternehmen

Der Vorteil derzeit sei, dass den Arbeitssuchenden eine Vielzahl an offenen Stellen zur Verfügung stehen.

„Die Zahlen, die wir veröffentlichen, präsentieren wir auch den Unternehmen. Diese sehen ein, dass wir nicht jede offene Stelle besetzen können“, so Doleschal. Das AMS versuche, eine offene Stelle mit „Second Best“ zu vermitteln, also mit einer Person, die nicht alle angefragten Kenntnisse aufweisen kann.

Die meisten Anfragen kommen für Handwerksberufe, Baubranche und Gastronomie sowie für Gesundheitsberufe.

Durch das Projekt Aqua (arbeitsplatznahe Qualifizierung) des Arbeitsmarktservice könne ein Unternehmen eine Person für den freien Arbeitsplatz ausgerichtet direkt im Betrieb ausbilden. Konkret: Das AMS bezahlt die AMS-Leistung für diesen Zeitraum weiter, während diese Person am Arbeitsplatz ausgebildet wird.

