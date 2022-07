Arzt Günther Widhalm: „Die Hitze nicht unterschätzen“

Werbung

Temperaturen um die 30 Grad waren in der letzten Woche keine Seltenheit. In vielen Bereichen wirkt sich diese Hitzewelle aus.

Nicht unterschätzen sollte man laut dem Zwettler Arzt Günther Widhalm die Auswirkungen der starken Hitze auf die Gesundheit. Er spricht von einer Zunahme aller Erkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vor allem Patienten, die bereits einen hohen Blutdruck oder andere Vorbelastungen haben, sind von der Hitze besonders betroffen. In seiner Praxis bemerke Widhalm, dass die Patienten nervöser und unruhiger seien. „Starke Hitzewellen führen zu einer Übersterblichkeit“, berichtet der Arzt. So gab es bereits in einigen Jahren mehr Hitze- als Verkehrstote.

Außerdem merkt Widhalm an: „Das Problem ist, dass viele Leute die hohen Temperaturen nicht berücksichtigen.“ Es wäre demnach wichtig, sich anzupassen, viel zu trinken und Tätigkeiten in die frühen Morgenstunden oder den Abend zu legen. Besonders ältere Personen sollten lieber im Schatten bleiben. Widhalm sieht in diesem Zusammenhang auch die Notwendigkeit, vor allem in Städten für die Zukunft geeignete Maßnahmen zu setzen. „Es wird mehr Begrünung nötig sein“, meint er.

Vielleicht sollten wir uns also an Tagen mit extrem hohen Temperaturen ein Beispiel an den Bewohnern südländischer Staaten nehmen, zur Mittagszeit Siesta halten und lieber schattige Plätze aufsuchen. Stellt sich die Frage, ob während der Hitzewelle bereits ein verändertes Gästeverhalten zu bemerken ist.

„Bei der Gästeauslastung spüren wir die Hitze kaum“, gibt Rudi Hirsch vom Wirtshaus Hirsch28 in Groß Gerungs an. Geringfügig würden sich vielleicht an manchen Tagen mittags weniger Gäste einfinden, doch zum Glück habe man einen schattigen Gastgarten. Zu späterer Stunde wird das jedenfalls ausgeglichen. „Wir sind zur Zeit jeden Abend ausgebucht“, freut sich Hirsch, dass auch viele Touristen in der Gegend sind. Das Essen stimme man zum Teil auf die hohen Temperaturen ab. Es stehen dann mehr Salate oder kalte Suppen auf dem Speiseplan. Doch gäbe es laut Hisch immer genügend Gäste, die sich dennoch die herzhafte Wirtshausküche nicht entgehen lassen. „Bei extremer Hitze ist der Bierverkauf etwas rückläufig“, merkt Rudi Hirsch noch an. Stattdessen würden die Gäste vermehrt die selbst gemachten Säfte oder einen Sommerspritzer genießen.

Hitzebedingt etwas weniger Gäste zu Mittag, dafür eine stärkere Nachfrage am Abend scheint man auch beim Bergwirt Schrammel zu bemerken. Auch hier gibt es im Sommer ein großes Angebot an Salaten, das gerne angenommen wird. Bei dem heißen Wetter sei auch hier die Terrasse beliebt, „außer es ist zu heiß, dann bleiben die Gäste wieder lieber drinnen“, erzählt Eva Schrammel.

Lieber erst nach Mittag in die Sonne?

Freuen über die hohen Temperaturen können sich natürlich die Freibäder. „An den Besucherzahlen merkt man sehr wohl, dass an heißen Tagen signifikant mehr Leute ins Wasser wollen“, erzählt Manuel Haslinger von der Badeaufsicht im Groß Gerungser Naturschwimmbad. Familien mit Kindern seien dabei klarerweise die Hauptklientel, und die meisten Besucher würden sich nach Mittag im Freibad einfinden.

Dass man die Mittagssonne lieber noch verstreichen lässt, bevor man sich in die Sonne legt, bemerkt auch Oswald Vrabel, der mit der Badeaufsicht im Freibad Allentsteig betraut ist. Zumindest würde ein Großteil der Besucher erst ab etwa 15 Uhr eintrudeln. Auch am Wochenende, wo das Bad bereits um 10 Uhr (statt wie unter der Woche ab 13 Uhr) seine Pforten öffnet. Vormittags scheint das Baden also noch nicht so interessant, wobei die Besucheranzahl ganz generell sehr tagesabhängig sei, je nachdem, ob sich gerade größere Gruppen einfinden. Dennoch merkt auch Vrabel an: „Die Hitze ist für uns super, sonst würden nicht so viele Leute kommen.“

Während sich die Bäder freuen, beobachten die Mitglieder der Feuerwehren die Hitze und die dazugehörige Trockenheit genauer. In Niederösterreich gab es heuer bereits mehr Waldbrände als im ganzen Vorjahr. Im Bezirk Zwettl sei die Situation aber derzeit vergleichsweise entspannt, wie Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier berichtet. Im Frühjahr gab es bei uns doch ein gewisses Maß an Niederschlag. Achtsam sein sollte man trotzdem immer, Lagerfeuer im Wald nur an markierten Stellen anzünden und auch Zigaretten nicht achtlos wegwerfen. Je trockener es wird, desto mehr steigt die Brandgefahr.

