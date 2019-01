Für Aufregung in Gemeinden der Bezirke Zwettl und Gmünd sorgt eine Baurechtsnovelle, die im Landtag Ende Juni beschlossen wurde. Bei Zu- oder Neubauten soll von den Gemeinden künftig eine Ergänzungsabgabe eingehoben werden, die vor 1970 bebaut wurden und damit nie eine Aufschließungsabgabe bezahlt haben.

Ein Carport mit elf Quadratmetern oder ein kleines Vordach reichen, damit die neue Ergänzungsabgabe fällig wird. „Es wird kein Mensch ein Haus mehr im Ortskern kaufen und Zu- oder Umbauten machen“, versteht der ehemalige Bürgermeister von Schweiggers, Johann Hölzl, den Beschluss des Landtags nicht. Jahrelang würde man „predigen“ die Ortskerne zu beleben.

„Keiner kauft mehr ein Haus im Ortskern!“

Das Argument für den Kauf eines Hauses im Ort war, keine Aufschließungsabgabe mehr bezahlen zu müssen und meist auch relativ viel Grund mitzukaufen. Nachdem die Entsorgungskosten in den letzten beiden Jahrzehnten explosionsartig in die Höhe geschnellt sind, sei dies noch das einzige Argument für den Kauf gewesen. Bei der Biobäckerei Hölzl in Unterwindhag will man ein Kisten lager dazu bauen, das 120 m hat, zusätzlich will man die Bäckerei noch um ein kleines Mehllager erweitern und eine Wohneinheit über der Bäckerei schaffen.

Urkundlich auf einer Ehrung erwähnt wurde der Familienname Hölzl an dieser Adresse bereits 1871. Eine Aufschließungsabgabe für die 4.000 m Bauland-Agrarfläche wurde sicher nicht bezahlt. Grob überschlagen müssten die Hölzls derzeit (bei einem Einheitssatz von 450 Euro) über 7.100 Euro an Ergänzungsabgabe bezahlen, würden sie etwas umbauen.

Hipp ortet große Ungerechtigkeit

Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp hat ähnliche Befürchtungen, wie Hölzl. „Was ist mit denen, die nur die kleine Aufschließungsgebühr ab 1971 gezahlt haben? Die volle Abgabe gab es erste seit 1989. Die müssen jetzt auch nicht mehr zahlen“, ortet Hipp große Ungerechtigkeiten.

Die Abgabe sollte eigentlich schon ab September eingehoben werden, die Gemeinden reagieren hier aber abwartend und dürften die Bürger bisher nur informieren. In einigen Gemeinden gab es seither schon eine Gebarungseinschau des Landes, wobei die Vorschreibung der Ergänzungsabgabe eingefordert wurde. Die Baurechtsnovelle dürfte jedoch aber auch sehr unklar formuliert sein.

„Derzeit ist es eine Auslegungssache, Berechnungsbeispiele sind von Fall zu Fall verschieden“, erörtert die Harbacher Landtagsabgeordnete Margit Göll. Auch ist es unklar, in welchem Fall jetzt tatsächlich die Ergänzungsabgabe eingehoben werden muss. Zumindest in einer Gemeinde gibt es bereits einen Fall, bei dem auf Nachfrage die Landesabteilung mit der Nicht-Vorschreibung der Abgabe geantwortet hat.

Gemeindevertreter forderten die Abgabe

Hölzl und Hipp fordern, die Ergänzungsabgabe wieder abzuschaffen, „denn sie verursacht viel mehr Probleme, als sie bringt!“ Anstatt die Finanzen einer Waldviertler Gemeinde aufzubessern, würde man ihr schaden, weil man die Abwanderung unterstütze. Im Zwettler Bezirk schätzt Hipp, dass es zwischen 5.000 und 6.000 landwirtschaftliche Liegenschaften gibt, die die Ergänzungsabgabe treffen könnte.

Auf Nachfrage beim Büro des im Land zuständigen Regierungsmitgliedes Landeshauptmann-Stellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), wurde die zuständige Fachabteilung damit. befasst. „Diese Angleichung wurde vielfach von Gemeinden und den Gemeindevertreterverbänden angeregt, da sich Grundstücke, für die mehrfach Abgabenleistungen verlangt wurden, und solche, die keinerlei Beiträge leisteten, oftmals unmittelbar nebeneinanderliegen“, heißt es von der Landesabteilung.

Die Neuerung der Ergänzungsabgabe diene einer zumindest teilweisen Gleichbehandlung von Bauplatz-Eigentümern. Die Ergänzungsabgabe sei in der Regel mit 25 Prozent der Aufschließungsabgabe erfüllt.

Die Fälligkeit der Abgabe ist bei Neu- oder Zubau eines bzw. an ein Gebäude gegeben, Sanierungen oder Umbauten fallen nicht darunter.