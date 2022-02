Aus für Corona-Maßnahmen: Betriebe starten wieder durch

Nach ersten Öffnungsschritten vergangene Woche sollen ab 5. März weitgehend Corona-Maßnahmen fallen. In vielen Bereichen besteht Grund zur Freude.

So etwa in der Gastronomie

„Dass von 2G auf 3G erweitert wird, ist sehr wichtig für uns, damit wieder alle ins Gasthaus kommen können“, erwähnt Werner Zlabinger von der Kaminstube in Schwarzenau. Er ist zuversichtlich, ab 5. März wieder unbeschwert wirtschaften zu können. „Der Sommer wird, denke ich, wieder gut. Die Leute wollen auch wieder raus und ins Gasthaus gehen“, meint Zlabinger. Das Wirtshaus lebe vor allem auch von Weihnachts- oder Familienfeiern. Auch dafür gibt es schön langsam wieder Reservierungen. Zudem freut sich Zlabinger, dass in der Kaminstube wieder Veranstaltungen abgehalten werden können. Ende März kann bereits eine der Veranstaltungen von Europa in Schwarzenau, eine virtuelle Reise durch Bulgarien, nachgeholt werden. Außerdem freut man sich auf einen Kabarettabend am 1. April mit Peter&Tekal. „Hoffen wir, dass es im Herbst nicht wieder schlechter wird“, sagt Zlabinger.

Auf Veranstaltungen freuen sich natürlich auch die Kulturbetriebe. „Das Wichtigste ist, dass die Maskenpflicht fällt“, meint dazu Erwin van Dijk vom Truckerhaus in Gutenbrunn. Das sei das Störendste für die Besucher gewesen. Außerdem wichtig für die Kulturbühne ist natürlich, dass man dann wieder voll besetzt spielen darf. Das Programm ist hier bereits fix. Man startet durch mit Joesi Prokopetz am 11. und 12. März und einer Kinovorführung von „Nurejew – The White Crow“ am 23. März.

Nach Konzert wieder bei einem Gläschen plaudern

Generell freut sich van Dijk, dass man seit Beginn der Pandemie nur zwei Veranstaltungen komplett absagen musste. „Den Rest konnten wir nachholen.“ Dass auch die Sperrstunde fallen wird, bietet den Veranstaltungen natürlich auch wieder ein gemütlicheres Setting. Zudem erklärt van Dijk: „Für uns ist es auch eine wichtige Einkommensquelle, dass die Besucher nach der Veranstaltung noch etwas trinken.“ Auch die Künstler gesellen sich hier normalerweise noch dazu und können in ein Gespräch verwickelt werden. „Es ist schön, dass das wieder möglich ist“, freut sich van Dijk.

Über den Wegfall von Maßnahmen ist man natürlich auch beim Verein KIM – Kultur in Martinsberg froh. „Es ist eine Erleichterung, wenn ohne größere Auflagen wieder etwas stattfinden kann“, sagt Obfrau Doris Schroll. Direkt betroffen von den Öffnungsschritten ist man aber erst einmal nicht. Das für 5. März geplante Konzert musste aufgrund eines Krankheitsfalles auf September verschoben werden. So startet KIM erstmals wieder am 7. Mai mit Kabarettistin Franziska Wanninger. Der Wegfall der 2G-Regelung ist in Martinsberg ein wichtiger Punkt. „Im Jänner haben wir eine Veranstaltung deswegen abgesagt“, berichtet Schroll. Man hätte nicht genügend Besucher gehabt. Der kommende Herbst sei nun bereits gefüllt mit nachzuholenden Veranstaltungen.

Hoffen, dass die Öffnung auch anhält

Für die Waldviertler Kinos in Zwettl und Gmünd ist insbesondere die wegfallende Sperrstunde ein Grund zur Freude. „Die Sperrstunde mit 22 Uhr hat uns schon stark betroffen. Damit haben wird die Hauptabendrunde verloren“, erzählt Kinobetreiberin Julia Gaugusch-Prinz. Der wichtige Schritt war für sie insbesondere die Verlegung der Sperrstunde auf Mitternacht. Zudem begrüßt sie natürlich ganz generell, wenn ein Kinobesuch wieder ohne Maßnahmen möglich ist. „Ich hoffe, dass das auch hält. Es wäre ärgerlich, wenn wir ein paar Wochen später wieder zusperren müssten“, sagt Gaugusch-Prinz. Inwieweit sich der Wechsel von 2G auf 3G auf die Besucherzahlen auswirken mag, werde sich zeigen. In den vergangenen Monaten habe die Kinobetreiberin jedoch keinen merklichen Unterschied aufgrund der 2G-Regelung bemerken können. Nun freut sich Gaugusch-Prinz auf kommende Filme: „Das Programm sieht gut aus.“ Vor allem rund um Ostern und zum Sommer hin gäbe es vielversprechende Streifen.

Für die Feuerwehr bedeuten die Lockerungen unter anderem, dass auch wieder Personen ohne gültigen Impfstatus an Lehrgängen teilnehmen können. „Bisher haben wir diese unter 2G abgehalten und zusätzlich jeden Tag getestet“, berichtet Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier. Man ist auch wieder in der Planung für Feste. Ob diese abgehalten werden können, wird sich zeigen, aber „abgesagt ist schneller als neu geplant“, meint Edelmaier und betont, dass er sich Feste unter einer 2G-Regelung nicht vorstellen könne. Der Bedarf nach Veranstaltungen ist aber jedenfalls da, immerhin wurden in den letzten Jahren so einige aufgeschoben.

Wird nun alles gut?

