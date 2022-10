Ballsaison: Zurück aufs Parkett

Die Ballsaison steht wieder vor der Tür. Die Organisatoren stehen dabei heuer vor einer außergewöhnlichen Situation. Die vergangenen beiden Jahre mussten schließlich aufgrund der Pandemie so gut wie komplett ins Wasser fallen. Heuer sieht die Lage da schon etwas besser, wenn auch nicht ideal aus. Steigende Corona-Zahlen schweben erneut ominös über allen Großveranstaltungen. Zusätzlich erschwerend, hat auch der Personalmangel in der Gastronomie ein Wörtchen mitzureden.

Die erste Ballsaison seit Corona wirkt deshalb aktuell noch etwas zurückhaltend, doch viele Entscheidungen bezüglich Ballveranstaltungen stehen in den nächsten Wochen an. So sind beispielsweise viele Feuerwehren noch unentschlossen. „Man muss noch abwarten, sollten die Maßnahmen wieder verschärft werden. Dann kann man einen Ball sowieso vergessen“, meint Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier. Sollte die Lage aber stabil bleiben, könne man sich sicher wieder auf einige Feuerwehrbälle im neuen Jahr freuen.

Feuerwehrball Groß Gerungs bereits abgesagt

In Groß Gerungs sieht die Ballsaison aktuell noch etwas dünn aus. Fix ist jetzt schon der Trachtenball Etzen, der am 28.Jänner stattfinden soll. Auch die Feuerwehr Etzen plant wieder einen Ball, doch Termin gibt es noch keinen. Im Hauptort wird der Ballkalender dagegen wohl leer bleiben. „Entscheidender Faktor ist das Gasthaus Hirsch, das als Veranstaltungsort wegfällt“, berichtet Bürgermeister Christian Laister. Seit dem Frühjahr sind dort zahlreiche Ukrainer untergebracht, was eine Großveranstaltung im Haus nur schwer möglich macht. Laister weist zudem auf die schwierige Gastronomiesituation hin. „Für die Vereine ist die Situation auch nicht einfach, weil durch die Absage von Bällen immer noch wichtige Einnahmen fehlen. Ebenso leidet das gesellschaftliche Leben.“ Der traditionelle Ball der Feuerwehr Groß Gerungs ist beispielsweise bereits abgesagt.

FF Bruderdorf Kommandant Thomas Praher freut sich auf die Rückkehr des Stefanikränzchens. Foto: Adelheid Kamin

Grünes Licht gibt es unterdessen für das Stefanikränzchen der Feuerwehr Bruderndorf, das bereits eine lange Tradition hinter sich hat und nach der Corona-Pause erstmals wieder stattfinden soll. Die Veranstaltung ist seit jeher sehr beliebt und gut besucht. Dass das Stefanikränzchen endlich wieder stattfinden kann, freut auch Kommandant Thomas Praher: „Es ist ja auch eine wichtige Einnahmequelle für die Freiwillige Feuerwehr Bruderndorf. Gerade heuer fielen doch auch noch Kosten für die Renovierung des Feuerwehrhauses an.“

Auch der Ball der Musikkapelle Langschlag soll wieder über die Bühne gehen. Geplant ist der Ostersonntag. Genaueres wolle der Verein allerdings erst im Jänner besprechen, wie Obmann Oswin Kammerer erklärt. Höchst unsicher ist dagegen der Langschlager Krapfentanz für Jung und Alt im Fasching. Ob dieser wieder stattfindet, steht noch in den Sternen.

Rot-Kreuz-Ball noch in der Schwebe

Laut Manfred Ehrgott ist ein Rot-Kreuz-Ball noch in Schwebe, aber nicht unwahrscheinlich. Foto: RK

Eine der größten Ballveranstaltungen des Bezirkes, der Zwettler Rot-Kreuz-Ball am Faschingsamstag, könnte erstmals seit der Pandemie wieder stattfinden. „Wir planen einmal dorthin, aber momentan ist alles noch in Schwebe“, erklärt Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott. Folglich wurde auch noch kein Veranstaltungsort auserkoren. Wenn, dann soll der Ball wieder wie gewohnt stattfinden. Natürlich könne es aber auch schnell passieren, dass – wie in den beiden Jahren zuvor – frühzeitig abgesagt werden muss. Für das gesellschaftliche Leben in der Stadt sei der Traditionsball aber enorm wichtig. „Es ist ja auch eines der größten Ereignisse jedes Jahr gewesen. In den Jahren vor Corona kamen stets zwischen 300 und 600 Personen“, schildert Ehrgott.

Außer dem Rot-Kreuz-Ball und den gewohnten Schulbällen gibt es in Zwettl keine derartigen Veranstaltungen mehr. Die Feuerwehr veranstaltet schon länger keinen Ball mehr, und auch Parteibälle sind nicht mehr aktuell. Der letzte ÖVP-Ball fand beispielsweise 2017 statt. „In den vergangenen Jahren vor Corona scheiterte es immer am Veranstaltungsort. Aktuell ist nichts geplant, was aber nicht heißt, dass der Zwettler ÖVP-Ball nicht vielleicht irgendwann wieder ins Leben gerufen wird“, berichtet ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Philip Braunstein.

Schweiggers‘ Bürgermeister Josef Schaden verspricht eine „magische Nacht“ zum Neujahrsball. Foto: Gemeinde

In Schweiggers dürfte dagegen heuer wieder volles Programm herrschen. Den Start macht der Neujahrsball der ÖVP am 7. Jänner. Schon eine Woche später soll der Maskenball des Kameradschaftsbundes stattfinden. Ebenso wollen die Feuerwehr Sallingstadt und die Musikkapelle der Gemeinde wieder ihre Bälle über die Bühne bringen. „Aus heutiger Sicht schaut es für die ganzen Bälle recht positiv aus“, sagt Bürgermeister Josef Schaden.

„Für die Gemeinschaft ist es enorm wichtig, dass man wieder zusammenkommen und tanzen kann. Sonst hört man ja nur mehr von Krisen, und das soll man auch mal einen Abend lang abschalten können.“ Das Motto des kommenden Neujahrsballes „Eine magische Nacht“ passt da sicher perfekt .

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.