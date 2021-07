Massive Kritik an der Sägeindustrie kommt von Bezirksbauernkammerobmann Dietmar Hipp und dem Forstausschuss der Bauernkammer Zwettl. „Die Waldbesitzer werden von der Sägeindustrie seit geraumer Zeit richtiggehend über den Tisch gezogen. Leider gibt es keinen anderen Ausdruck dafür, was gerade abläuft“, sagt Dietmar Hipp. Stein des Anstosses sind die hohen Preise, die die Sägewerke derzeit für ihre Produkte kassieren, aber keinen Cent davon an die Waldbesitzer abgeben.

Sägeindustrie gibt nur wenig an Produzenten ab. „Während die Sägeindustrie für das Kantholz bis zu 500 Euro pro Kubikmeter kassiert, bekommen die Waldbesitzer 105 Euro für einen Festmeter Fichten-Sägerundholz. In Deutschland ist diese Situation ähnlich, hier werden die Waldbesitzer bereits zu einem Lieferboykott aufgerufen“, stellt Hipp die aktuelle Lage in der Waldwirtschaft dar.

Die niedrigen Preise für die Holzproduzenten gebe es laut Hipp seit 2017, als der Borkenkäfer riesige Flächen von Wäldern zunichte gemacht hat. Jetzt ist Holz als Baustoff mehr als gefragt, die Preise steigen um bis zu 100 Prozent, aber vom Profit gebe die Sägeindustrie nichts ab: „Die Borkenkäferproblematik hat die Sägeindustrie schamlos ausgenützt und bezahlt für Schadholz nach wie vor Preise an die Waldbesitzer, die unter jeder Kritik sind“, poltert der Bauernkammerobmann. „Dass sich da die Waldbesitzer mit den Schlägerungen in ihren Wäldern zurücknehmen, ist klar. Aber wenn sie jetzt als Buhmänner seitens der Sägeindustrie herhalten müssen, weil sie angeblich zu wenig Holz produzieren, ist das schon ein starkes Stück“, meint Hipp.

Die Sägewerke erlösen derzeit pro Festmeter verarbeitetes Rundholz 290 Euro oder mehr. „Da muss auch etwas an die Waldbesitzer abgegeben werden“, meint Hipp.

Nachfrage kommt aus Salzburg. Mittlerweile ist der Rohstoff Holz Mangelware, die Sägeindustrie braucht dringend Nachschub. „In unserem Bereich kommt dieser aus Tschechien. Aber es gibt bereits Angebote von Sägeunternehmen aus Salzburg, die unseren Waldbesitzern 125 Euro pro Kubikmeter Rundholz zahlen würden – für Großmengen natürlich“, weiß man in der Bauernkammer. 150 Euro wären von allen Sägewerken leistbar. „Da bleibt trotzdem den Sägewerken genügend übrig“, meint Hipp, und „wenn der Preis passen würde, dann wären sicherlich auch die Waldbesitzer bereit, auch im Sommer, wenn seit jeher der Einschnitt reduziert ist, Bäume in den Wälder umzuschneiden. Das ist zwar für den Wald nicht ideal, aber durchaus machbar. Aber wenn sich der Preis nicht ändert, dann geht niemand in den Wald, um Bäume zu fällen.“

Preisverhandlungen gefordert. In Richtung Sägeindustrie erhebt Dietmar Hipp den Zeigefinger: „So verhält man sich nicht gegenüber Partnern.“ Unterstützung bekommt Hipp von den Mitgliedern des Forstschusses der Bezirksbauernkammer Zwettl: „Jetzt muss sich was bewegen. Die Sägeindustrie muss jetzt auch ihren Beitrag leisten und sich wieder auf den Verhandlungstisch bewegen“, fordert Obmann Manfred Kitzler.

Preise wurden schon angehoben. Diese Kritik vonseiten der Holzproduzenten ist in der Sägeindustrie sehr wohl bekannt. „Diese Vorwürfe hören wir ständig“, meint etwa Norbert Hüttler, der Rundholz-Einkaufsleiter bei „Stora Enso“. Mit den Holzproduzenten werden seit jeher „Quartalspreise“ vereinbart, und diese würden im dritten Quartal schon zwischen 110 und 113 Euro liegen. „Die Landwirte bekommen weniger, die großen Forstbetriebe etwas mehr. Aber schon innerhalb des zweiten Quartals sind die Preise, die wir an die Waldbesitzer bezahlen, um 20 Prozent gestiegen. Wie sich der Markt und somit der Preis weiterentwickeln, kann man nicht abschätzen. Den Preis regeln auch hier das Angebot und die Nachfrage“, betont Hüttler.

Kein Holz derzeit von den Bauern. Etwas unverständlich sei für Hüttler die Kritik aus der Bauernkammer, denn: „Von den Bauern bekommen wir derzeit überhaupt kein Holz geliefert. Über die Sommermonate wird generell bei den Bauern nicht geschlägert. Vielleicht ändert sich das ab September.“

Das „Rückgrat“ bei Stora Enso seien vorrangig die großen Forstbetriebe, die kontinuierlich ihr Holz anliefern würden. „Auch die im Vorjahr heftig kritisierten Holzimporte aus Tschechien, die gleichbleibend hoch sind, sind enorm wichtig. Ohne diese müssten wir unsere Produktion einschränken“, erklärt der Einkaufsleiter.

Die Produktion bei Stora Enso laufe nach wie vor auf hohem Niveau: „Wir können alle unsere Stammabnehmer beliefern. Wie lange es aber noch eine derart große Nachfrage für unsere Produkte geben wird, ist ungewiss.“