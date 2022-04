Behördliche PCR-Teststraßen: Ab Mai nur noch Drive-In geöffnet

Werbung

Während des Höhepunktes der Omikron-Welle wurden 1.000 Testungen pro Tag in Zwettls „Drive-In“ plus 600 täglich im „Walk-In“ am Edelhof durchgeführt – diese Zahlen gehören der Vergangenheit an. Deshalb schließt das Land Niederösterreich per 30. April alle „Walk-In“-Teststraßen im Land, so auch jene in Edlehof. „Die Walk-In-Teststationen wurden zur Entlastung der Drive-In-Teststationen im Zuge der Omikron-Welle geöffnet. Durch die sinkenden Infektionszahlen ist diese Entlastung nun, zumindest über den Sommer, nicht mehr notwendig“, schreibt das Büro der zuständigen Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Im Durchschnitt wurden in den letzten sieben Tagen 68 Testungen pro Tag bei der Walk-In-Teststation in Edelhof durchgeführt, mit sinkender Tendenz, heißt es.

Für das Testangebot in Zwettl bedeute dies keine Verschlechterung, da es direkt in Zwettl auch eine behördliche Drive-In-Teststation gibt, welche weiterhin von Montag bis Sonntag von 8 bis 17 Uhr geöffnet ist. „Zudem wurde das Testangebot insofern erweitert, als dass Freitestungen nun auch über ,NÖ gurgelt‘ möglich sind“, informiert das Landesbüro.

Die ersten beiden Wochen nach Betriebsbeginn Anfang Februar 2022 wurde die Walk-In-Teststraße von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr betrieben, ab 15. Februar waren dort Mitarbeiter einer Personalleasingfirma im Auftrag des Landes NÖ beschäftigt.

Testzahlen sinken auch in Zwettls Drive-In

„Im Vorjahr hieß es, wir sollten sperren, heuer wird die Teststraße wohl durchgehend vom Roten Kreuz betrieben werden. Weil hier wird ja speziell ausgebildetes Personal gebraucht“, so Manfred Ehrgott, Geschäftsführer vom Roten Kreuz Zwettl.

Er nimmt an, dass die Mitarbeiter vom Roten Kreuz, die in der Drive-In-Teststraße beschäftigt sind, im Sommer Urlaub nehmen und ihre Überstunden abbauen werden, wenn der Ansturm weiterhin weniger wird. „Jetzt sind wir deutlich unter 400 Testungen pro Tag. Gott sei Dank sind die Zahlen jetzt sinkend“, so Ehrgott.

