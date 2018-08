Viele Paare, die den Bund der Ehe schließen wollen, tun dies gerne zu einem ganz besonderen Datum. Ein solches ist der bevorstehende 18. 8. 2018, der noch dazu auf einen Samstag fällt. Ist dieser Termin auch bei uns als Hochzeitstag gefragt?

"Trauungstermine seit einem Jahr ausgebucht"

In Zwettl auf jeden Fall. Am hiesigen Standesamt sind die Trauungstermine bereits seit einem Jahr ausgebucht, teilt Standesbeamtin Doris Laschober der NÖN mit. „Solche Daten ziehen natürlich, und das Interesse war groß“, so Laschober – so groß, dass viele Anfragen negativ beantwortet werden mussten. Sie und Kollege Johannes Kramreiter können an einem Tag maximal sechs Trauungen durchführen. Generell gibt es derzeit sehr viele Trauungen am Standesamt Zwettl.

In Allentsteig werden sich am 18. 8. 2018 drei Paare das Ja-Wort geben, „wir hätten uns mehr erwartet, so Standesbeamtin Claudia Waldhör, die gemeinsam mit Herta Steindl Trauungen durchführt.

Ebenfalls drei Aufgebote sind am Standesamt Ottenschlag für den kommenden Samstag bestellt. Die drei Paare haben diesen Termin bereits mit Jahresbeginn reserviert. Standesbeamtin Christine Holzinger und ihre Kollegin Jutta Sandler teilen sich die drei Trauungen im Stundentakt auf.

Vier Paare werden sich am 18. 8. 2018 am Standesamt Groß Gerungs das Ja-Wort geben, eines davon auf der Burg Rappottenstein, wie Standesbeamtin Eva Träxler erzählt.

Weniger Hochzeiten am 8. 8. 2018

Unter der Woche heiraten da schon weniger Leute. So gab es am 8. 8. 2018, der auf einen Mittwoch fiel, auf den Standesämtern Zwettl und Allentsteig jeweils eine Trauung – letztere wurde auch recht kurzfristig anberaumt –, in Groß Gerungs waren es zwei, und am Standesamt Ottenschlag gab es nicht einmal eine Anfrage für diesen Tag.

Wer ebenfalls ein besonderes Hochzeitdatum haben will, sollte sich schon jetzt den 9. 9. 2019 – der ist allerdings ein Montag – und den 19. 9. 2019 – ein Donnerstag – vormerken und rechtzeitig reservieren…