Der Schwalbenbestand reduziert sich nicht nur im Waldviertel seit vielen Jahren. Eine Schwalbenzählung soll Aufschluss über aktuelle Populationszahlen liefern.

So auch auf dem Gebiet der Landwirtschaftlichen Schule Edelhof. Die offenen Viehställe sind sowohl für die dortigen Mehlschwalben als auch für die Rauchschwalben ein idealer Lebensraum. Beste Nistmöglichkeiten, genügend Insekten und was vielfach vergessen wird, richtiges Nestmaterial aus Erde, Schlamm und Mist, haben eine kleine Schwalbenkolonie entstehen lassen.

Direktorin Michaele Bauer sieht die vielen Schwalben in den Ställen und rund ums Haus sehr positiv: „Die offenen Ställe bieten eine artgerechte Tierhaltung und fördern den Gesundheitszustand des Viehs. Die angesiedelten Schwalben haben eine zusätzliche Funktion als Insektenfresser und helfen dem Vieh bei der Reduzierung der Plagegeister.“

Putenmäster und Obmann der Bezirksbauernkammer Dietmar Hipp hat auch ein großes Herz für seine Schwalben am Hof. „ Natürlich müssen Hygiene Bestimmungen eingehalten werden, damit keine Ausscheidungen von Nagern oder Vögel auf Futtermittel gelangen. Aber das ist kein Widerspruch“ erklärt Hipp, der in seinem Hofbereich zusätzliche Nistmöglichkeiten für Schwalben aber auch für Fledermäuse anbringt. „Als Bauer bin ich froh, wenn ich viele Schwalben am Hof habe. Wer, wenn nicht die Schwalben tragen zu einer erträglichen Reduzierung der Fliegen in der Landwirtschaft bei?“ Der Rückgang der Schwalbenpopulationen im Bezirk ist seiner Meinung nach auch auf eine Verringerung der Rinderwirtschaft im Waldviertel zurückzuführen.

Zählen noch bis 15. August möglich

Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich ruft auf, an einer Schwalbenzählung bis zum 15. August teilzunehmen. Gezählt werden alle beflogenen aber auch leeren Nester der Rauch- und der Mehlschwalbe.