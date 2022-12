Betrugsversuche: Zwei "Mütter" sollten Geld ins Ausland überweisen

Werbung

Laut Polizei kontaktierte ein bislang unbekannter Täter gegen 10 Uhr die 69-jährige Frau via SMS und gab sich als deren Tochter aus. Der Anrufer verwies auf die neue Handynummer, da das bisher verwendete defekt sei. Die 69-Jährige wurde angewiesen, sich via Messengerdienst „Whatsapp“ auf der neuen Telefonnummer der Tochter zu melden. Das tat die Mutter auch und sie wurde aufgefordert, zwei offene Rechnungen auf einem Konto in Irland zu begleichen. Das versuchte das Opfer via Telebanking. Es kam zum Glück jedoch zu Fehlermeldungen und die Beträge wurden nicht überwiesen. Ein weiterer Überweisungsversuch des Opfers scheiterte am Sicherheitssystem der Bank.

Wenig später, gegen 14.40 Uhr, erhielt die 58-Jährige ein ähnliches SMS, diesmal vom „Sohn“. Auch dieser hätte eine neue Handynummer und die Mutter solle sich über „Whatsapp“ melden. Hier wurde die 58-Jährige aufgefordert, Rechnungen auf ein deutsches Konto zu überweisen. Die Frau wurde jedoch stutzig und überwies kein Geld.

Die unbekannten Betrüger gingen somit leer aus, beide Frauen erlitten keinen finanziellen Schaden.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.