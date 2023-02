Bevölkerungsentwicklung: Konstante Zahlen, aber zu wenige Babys

Es sind konstante Zahlen, die der Bezirk Zwettl 2022 bei seiner Bevölkerungsentwicklung vorzeigen kann. 42.076 Menschen hatten per 31. Dezember 2022 ihren Hauptwohnsitz im Bezirk. Das ist nur eine Person weniger als zum selben Stichtag im Jahr zuvor. Der Schein trügt ein wenig, denn vor allem der Zuzug zahlreicher geflüchteter Ukrainer rettet Zwettl vor einer erneut negativen Bilanz.

Das Problem ist wohlbekannt. Das gesamte Waldviertel verzeichnet seit vielen Jahren eine mehr oder weniger starke Abwanderung. Corona brachte zwar wieder mehr Menschen zurück aufs Land, diese aber zu großen Teilen eher als Nebenwohnsitzer und ergo keine Ertragsanteile für die Gemeinden. In Göpfritz geht die Schere zwischen Haupt- und Nebenwohnsitzern am weitesten auseinander. Während die Zahl der Hauptgemeldeten um 21 auf 1.789 Menschen sank, kamen 35 Nebengemeldete für eine Gesamtzahl von 385 hinzu.

Wiener Parkpickerl sorgt für weniger Hauptwohnsitze

„Natürlich wäre es mir lieber, wenn wir stattdessen mehr Hauptwohnsitzer bekommen würden, aber ich freue mich auch über mehr Nebenwohnsitzer“, betont Bürgermeisterin Silvia Riedl-Weixlbraun. Als einen Hauptgrund für die Abwanderung sieht sie den Mangel an beruflichen Möglichkeiten für junge Menschen. Nicht unerheblich sei zudem das Wiener Parkpickerl. „Viele entscheiden sich deshalb eher für den Hauptwohnsitz in Wien“, meint Riedl-Weixlbraun.

Ein weiteres Problem könnte in den vergangenen Jahren auch ein Unterangebot an Bauplätzen in der Gemeinde gewesen sein. Mit großen Aufschließungen im heurigen Jahr erhofft sich die Bürgermeisterin einen erneuten Aufschwung. In Göpfritz, Scheideldorf und Merkenbrechts sollen 30 neue Baugrundstücke sowie Flächen für mehrgeschossigen Wohnbau entstehen. „Ich bin guter Dinge, dass wir damit wieder mehr Zuwachs bekommen können“, sagt sie.

Das größte Minus im Bezirk haben die Gemeinden Martinsberg und Zwettl zu verzeichnen. Zwettl hat als deutlich größte Gemeinde im Bezirk erwartungsgemäß auch die höchsten Zahlen im Bezirk. Dass die Sterbefälle 2022 mit 164 mehr als doppelt so hoch waren, als die Geburten, lässt allerdings recht schnell durch die vielen Pflegeheime erklären. Dadurch fällt auch Zwettl in die roten Zahlen und schrumpft um 24 Personen.

Der Verlust von 24 Hauptwohnsitzern fällt im kleineren Martinsberg in Relation aber dann doch mehr ins Gewicht. Schließlich leben in Zwettl achtmal so viele Menschen. Bürgermeister Friedrich Fürst erklärt die Zahlen mit dem Wegzug einer größeren Familie: „Die haben schon ein Loch gerissen.“

Noch dazu stehen 18 Todesfällen nur sieben Geburten gegenüber. „Das Traurige ist, dass gegenüber zu früher nur mehr zwei bis drei Personen in den Haushalten leben. Die Familien sind nicht mehr so groß“, schildert Fürst.

Eine negative Sterbe-Geburten-Bilanz zeigt sich generell in fast allen Gemeinden des Bezirkes. Einzig in Groß Gerungs und Echsenbach ist diese positiv. Gute Kinderbetreuungsangebote und die zentrale Lage seiner Gemeinde sind für Echsenbachs Bürgermeister Josef Baireder die Schlüssel zur Familiengemeinde.

Kindergarten bis an den Rand gefüllt

Der Bürgermeister freut sich über viele junge Familien in der Gemeinde, welche die drei Kindergartengruppen bis an den Rand füllen. „Wahrscheinlich werden wir bald sogar eine vierte Gruppe brauchen. Die Volksschule ist auch wieder vierklassig“, erzählt Baireder.

Wenn man den Blick etwas weiter in die Vergangenheit streifen lässt, fällt auf, was für eine Besonderheit Echsenbach eigentlich in der Region ist. Während sich andere Gemeinden seit Jahrzehnten in einer Abwärtsspirale befinden, blieb die Bevölkerungszahl hier seit dem Höchststand von über 1.300 Menschen in den 1970er-Jahren relativ konstant.

Größeren Zuwachs gibt es dagegen in Schweiggers. Das Plus von 15 Personen auf einen Gesamtstand von 2.052 ist laut Bürgermeister Josef Schaden dem guten Zuzug zuzuschreiben. Für die Familien seien ebenfalls die gute Lage und das schulische Angebot die Hauptgründe, nach Schweiggers zu kommen. Die Bevölkerungsentwicklung sei deshalb schon seit Jahren positiv, auch wenn die Geburtenbilanz die Sterbefälle nicht ganz wettmachen kann. 2022 standen 18 Geburten 21 Sterbefällen gegenüber.

Knapp positiv war die Bilanz dagegen 2022 wieder in Groß Gerungs mit 45 Geburten und 42 Verstorbenen. Mit Ausnahme von 2021 weist die Stadtgemeinde bereits seit 2016 stets eine positive Bilanz auf. Das freut auch Bürgermeister Christian Laister: „Es dürfte von der Lebensqualität sehr gut bei uns passen, damit wir so eine stabile Entwicklung haben.“

Beachtlich ist zudem der Zuwachs an Hauptwohnsitzern von 98, mit denen Groß Gerungs im Bezirk krass hervorsticht. Diese Zahlen lassen sich mit den zahlreichen geflüchteten Ukrainern erklären, die im Gasthaus Hirsch wohnen. Ohne Miteinberechnung dieser ergibt sich sogar ein Minus von 15 Menschen.

