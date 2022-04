Bewegungsmangel bei Kindern: Endlich wieder in die Vereine

Werbung

Das Sportangebot war in den letzten beiden Jahren eingeschränkt. Ein Bewegungsmangel bei Kindern ist aber nicht erst seit der Pandemie zu beobachten.

Dies bemerkt etwa Wolfgang Steinbauer, Direktor des Zwettler Gymnasiums: „Die Kinder sitzen zu viel.“ In den Pausen treffe man nun die meisten am Handy an. Dabei bemühe man sich im Gymnasium sehr um ausreichend Bewegung. Seit über 20 Jahren wird in der Unterstufe die tägliche Turnstunde umgesetzt. In der Oberstufe werden die wenigeren Turnstunden nicht geblockt gelegt, sondern auf mehrere Tage verteilt. Im Rahmen unverbindlicher Übungen gibt es ein zusätzliches Sportangebot.

Stadtgemeinde Zwettl ist bei Bewegungsangebot gut aufgestellt

Sportstadtrat Josef Zlabinger ist stolz auf das Angebot in Zwettl. Foto: C. Schindler/fotozwettl.at

Sportstadtrat Josef Zlabinger erwähnt: „Wir engagieren uns, um die Jugendlichen von den Bildschirmen wegzuholen und damit dem Bewegungsmangel entgegenzuwirken.“ Über 30 Sportvereine bieten in der Gemeinde Bewegungsmöglichkeiten. Zlabinger streicht besonders den Zwettler Eislaufplatz als Bewegungsort während der Pandemiezeit heraus: „Damit hatten wir im Waldviertel sicher ein einzigartiges Angebot, das über die Bezirksgrenze hinaus gut angenommen wurde.“ Außerdem bietet die Stadtgemeinde mit dem ZwettlBad, dem Zwettltal und Erholungswald inklusive Motorik-Park sowie Skaterplatz und Kinderspielplätzen ein breites Angebot zur körperlichen Ertüchtigung. Die Jugend in Zwettl wird auch von den Betreuern des Jugendzentrums Zwettl (JUZZ) zu Bewegung motiviert. Außerdem werden gemeinsam mit Jugendlichen sportliche Veranstaltungen geplant, zwischen Juli und August im Rahmen des Ferienspiels.

Laufverein SC Zwickl Zwettl startet im Frühjahr wieder durch

Auch wenn dies auch erst einmal etwas holprig verläuft und das Angebot

Zwickl Zwettl-Obmann Reinhard Poppinger: Wieder etwas anbieten. Foto: Archiv

nicht gleich wieder so angenommen wird. „Wichtig ist aber, dass man unbedingt wieder etwas anbietet“, meint Obmann Reinhard Poppinger. Er spricht zudem davon, dass sich das sportliche Niveau bei den Kindern allgemein gesenkt hat, nicht erst seit der Pandemie.

Den Bewegungsmangel bei Kindern bemerkt man auch im USC Rappottenstein bereits seit einer Weile. „Teilweise müssen wir Kindern zeigen, wie man richtig läuft“, sagt Nachwuchsleiter Michael Kreuzer. Als Fußballverein habe man dafür aber nicht immer die Zeit. Das Interesse am Sport ist aber wieder da. „Wir haben eigentlich mehr Kinder und im neuen Jahr sogar eine Mannschaft nachgemeldet“, berichtet Kreuzer.

Glück hatte in der Coronazeit die Union Volleyball Waldviertel. Alle bestehenden Kinder konnten aufgrund der Spitzensportregelung weiterhin trainieren. „Sie waren so dankbar, dass sie woanders sein konnten als zuhause“, erzählt der Leiter des Ausbildungszentrums Michal Peciakowski. An Kindern, die neu in den Verein kommen, fehlt es natürlich etwas. Es würden sich aber wieder viele melden, meint Peciakowski, der sich anfangs Sorgen um die Auswirkungen der Pandemie auf den Verein machte. „Die Erfahrung ist aber eher, dass die Kinder die Zeit schätzen, in der sie Sport machen können.“

