Gut gelaunte ÖVP-Mandatare sah man bereits vor der ersten Bekanntgabe der Wahlhochrechnung am Sonntag in der Bezirksparteizentrale eintrudeln. Denn eines war klar: alle Indizien deuteten auf einen deutlichen Wahlsieg der ÖVP hin.

René Denk Toller Start des VP-„Goldjungen“

Und so bereitete man sich erwartungsvoll auf Jubel vor, den man auch prompt umsetzte. Die ÖVP-Funktionäre wussten da zwar noch nicht, dass man zu dem bundesweit herausragenden Ergebnis, das beste ÖVP-Bezirksergebnis in Österreich lieferte, aber Grafenschlags Bürgermeister Franz Heiderer erzählte: „Überall, wo wir für die ÖVP unterwegs waren, stießen wir auf große Freundlichkeit. Wir haben einen Zugang zu den Menschen, das hat man gespürt!“

Josef Zottl, Bürgermeister von Kottes-Purk sprach von den Auftritten von Sebastian Kurz im Bezirk, der immer versucht hätte, auf sachlicher Ebene konkret auf Themen einzugehen. Bundesratsabgeordnete Andrea Wagner betonte die erfolgreichen ÖVP-Konzepte: „Nach der Ibiza-Pause können wir jetzt hoffentlich gestärkt weiterarbeiten.“

Junger Abgeordneter war viel unterwegs

Unter dem Motto neue Besen kehren besser sah es Bezirksparteiobmann Franz Mold: „Mit Lukas Brandweiner haben wir seit Kurzem einen ganz jungen Nationalratsabgeordneten im Bezirk, der viel unterwegs war und sich sehr stark engagiert hat.“ Weiters betonte Mold, dass alle Gemeinden im Bezirk ein ÖVP-Plus erzielten, das kleinste in Bad Traunstein (+2,7%) und Gutenbrunn (+3,9%). „Und was mich besonders freut, dass Peter Pilz endlich nicht mehr im Nationalrat ist. Der Typ hat mich immer geärgert“, sagte Mold.

„Einfach nur happy“, ist Brandweiner. Eine besondere Freude war es für den ÖVP-Bezirksspitzenkandidaten in seiner Heimatgemeinde Groß Gerungs mit 13,8% das zweithöchste Plus im Bezirk einzufahren: „Für einen überregionalen Politiker ist es wichtig, eine starke Basis zu haben. Ich bin sehr dankbar, dass gerade daheim die Leute mit mir einen gemeinsamen Weg einschlagen und mitgehen.“

In Altmelon gab es das größte Plus im Bezirk mit 17,7% für die VP: „Ich finde es schön, dass wir die Altmeloner Wähler wieder zurückgewinnen und überzeugen können“, so Brandweiner.