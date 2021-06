NÖN: Das Corona-Impfen nimmt auch im Bezirk Zwettl immer mehr Fahrt auf. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Karl Danzinger: Es freut mich wirklich, dass jetzt auch ein Covid-Impfstoff für Kinder im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren vom nationalen Impfgremium zugelassen worden ist. Das ist für die gesamte Gesellschaft ein wichtiger Schritt.

Gibt es Probleme beim Impfen?

Danzinger: Nach wie vor gibt es zu wenig Impfstoff. Wir Ärzte können ja direkt von der Bundesbeschaffungsagentur das Serum „Johnson & Johnson“ bestellen und in unseren Praxen verimpfen. Ein einziges Mal habe ich es bisher geschafft und konnte fünf Dosen bestellen. Jetzt gibt es diesen Impfstoff wieder nicht. Ich persönlich habe auch schon sehr viele Personen mit AstraZeneca und Biontech/Pfizer geimpft, davon gab es noch ausreichend Dosen.

Ist die Bevölkerung noch immer so stark motiviert, sich gegen Corona impfen zu lassen?

Danzinger: Man merkt, dass die Anmeldezahlen für diese Impfung sinken. Ich führe das auf den hohen Altersschnitt meiner Patienten zurück. Es sind ja schon sehr viele ältere Personen geimpft worden.

Viele wollen ein Attest über ihre neutralisierenden Corona-Antikörper. Steigt auch in Ihrer Ordination deshalb die Nachfrage nach einem Bluttest?

Danzinger: Ja, wir führen wöchentlich mindestens 50 Blutabnahmen durch. Mehr sind aber nicht mehr möglich. Ein derartiges Attest benötigen ja Covid-Genesene für den Eintritt ins Gasthaus und so weiter.

Fragen die Patienten auch nach den gelben Impfpässen nach?

Danzinger: Auch damit kann man eines der für einen Gasthausbesuch erforderlichen drei „Gs“ belegen, daher wollen viele diesen Pass. Mittlerweile musste ich schon nachbestellen. Auf Anfrage drucken wir auch die bestätigte Impfung im elektronischen Impfpass aus. Das gilt auch als Eintrittsbeleg. Ich impfe auch Personen, die den Termin ihrer zweiten Impfung nicht einhalten konnten. Bei diesen Personen kann ich ihre erste Impfung nicht in den Pass eintragen, falls dies vergessen wurde, weil ich sie ja nicht geimpft habe. Das wäre Dokumentenfälschung.

Wie sind Ihre Prognosen für den Sommer und den Herbst?

Danzinger: Wie ich schon vor längerer Zeit vorhergesagt habe, wird es Mitte Juli werden, bis alle Impfwilligen auch zumindest einmal geimpft sind. Das liegt am nach wie vor herrschenden Mangel an Impfstoffen. Ich denke, dass wir gut über den Sommer kommen werden. Eine neuerliche Welle im Herbst kann ich leider nicht ausschließen, denn viele junge Menschen stehen nach wie vor der Corona-Impfung kritisch gegenüber. Vielleicht sind die doch spürbaren Erleichterungen für Geimpfte ein Motivationsschub für diese Personen. Ich vermute weiters, dass in immer mehr Berufssparten eine Impfung erforderlich sein wird. Aber das wird sich zeigen. Seit Corona lernen wir ja jeden Tag dazu.

Interview: Karin Pollak