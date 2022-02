Bezirksalarmzentrale: Einsatz ist nun beendet

Die Renovierungsarbeiten der Bezirksalarmzentrale der Feuerwehr in Zwettl wurden abgeschlossen. Begonnen wurde mit dem Ausräumen der gesamten Möbel und dem Abbau der elektronischen Geräte. Dies alles musste raus, da auch das Mobiliar und die sanitären Anlagen komplett erneuert wurden. Die Elektroinstallation samt Beleuchtungskörper, eine neue Teeküche und die Sanitärinstallationen wurden montiert. Ebenso wurde die Bezirksalarmzentrale mit einem neuen Fußboden, einer Akustikdecke und einer Klimaanlage ausgestattet.

Weiters soll in der kommenden Woche die komplette Alarmierung ELKOS (Einsatzleit- und Kommunikationssystem) aufgestellt werden. „Solche Anlagen gibt es bereits in Baden und Hollabrunn, und sind ein Vorhaben in allen Bezirksfeuerwehrzentralen Niederösterreichs“, so Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier. „Ein großer Vorteil ist es, dass bei unseren Mitgliedern viele Berufsgruppen vertreten sind, so konnten die Arbeiten großteils selbst ausgeführt werden“, ist Edelmaier stolz. Bis jetzt wurden bereits mehr als 850 freiwillige Stunden von mehr als 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren geleistet. Gesamt wurden rund 50.000 Euro investiert.

