Zum Bezirksfeuerwehrtag wurde am 16. März in den Zwettler Stadtsaal geladen.

Dabei konnte Bezirksverwalter Ewald Litschauer beeindruckende Zahlen präsentieren: Die Feuerwehren wurden 2018 zu 2.362 Einsätzen gerufen. Insgesamt gab es im Bezirk über 12.700 Ereignisse, bei denen über 66.200 Feuerwehrmitglieder (insgesamt gibt es über 5.500 Mitglieder) mehr als 256.000 Stunden leisteten.

Bezirkshauptmann Michael Widermann brachte es auf den Punkt: „Die Zahlen unserer Feuerwehren im Bezirks beeindrucken mich jedes Jahr aufs Neue. Die Gesamtstundenanzahl ist so groß, dass sich wahrscheinlich niemand wirklich etwas darunter vorstellen kann. Ich mir die Mühe gemacht habe, sie umzurechnen: Das sind mehr als 10.600 Tage oder über 29 Jahre, was von den Feuerwehrmitglieder des Bezirks 2018 geleistet worden ist“, betonte Widermann, dass man da wisse, was man an den Feuerwehren habe.

Viel Positives berichteten die Sachbearbeiter der einzelnen Sparten. So konnte Ausbildungs-Sachbearbeiter Manfred Dorfbauer berichten, dass die ersten fünf Plätze der Feuerwehrmatura (Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold) an Feuerwehrmitglieder gingen, die in Zwettl ausgebildet worden sind. Sieben der in Zwettl Ausgebildeten schafften es unter die ersten zehn.

Auch Feuerwehrjugendsachbearbeiter Ewald Maurer freute sich, dass die Zahl der Feuerwehrjugendlichen im Bezirk 2018 wieder zugenommen hat. Die Zahl der Mädchen stieg von 17 auf 24 an.

Landesbewerbe finden in Ottenschlag statt

Paul Schulmeister sprach für den Wasserdienst, der wieder einige tolle Erfolge aufweisen konnte. Auf dem Wasserdienst wird heuer im Bezirk besonderes Augenmerk liegen, denn die 63. Landeswasserdienstleistungsbewerbe werden von Donnerstag, 22. August bis Sonntag, 25. August in Ottenschlag über die Bühne gehen. Zuvor werden dort die Bezirksbewerbe abgehalten.

Zum Thema Vorbeugender Brandschutz sprach Bezirkssachbearbeiter Alfred Rurlander, der den Aufruf zur Ausstattung mit Rauchmeldern, den Bezirkskommandant Franz Knapp vor einigen Wochen in der NÖN machte, bestärkte. Er forderte die zahlreich gekommenen Politiker, Bürgermeister, Vertreter der Blaulichtorganisationen, des Militärs und weiterer Organisationen sowie die Feuerwehrkommandos dazu auf, diese Botschaft in die Bevölkerung zu tragen. „Es ist nur ein kleiner, finanzieller Aufwand, der aber eine große Wirkung haben kann. Ein Rauchmelder kostet heutzutage zwischen 25 und 30 Euro“, betonte Rurlander. In der Küche sollte man ihn allerdings nicht installieren, da er dort dauernd anschlagen würde.

Bezirkskommandant Knapp zeigte sich stolz über die Leistungen seiner fast 5.600 Kameraden. „Durch euren Einsatz habt ihr vielen Menschen geholfen und sie oft auch vor weiterem Schaden bewahrt. Danke, dass ihr viel Zeit investiert“, strich Knapp hervor. Er betonte auch die Wichtigkeit der Bewerbe und forderte dazu auf, Werbung dafür zu machen. Sie würden nicht nur die Leistungen, sondern auch die Kameradschaft und Gemeinschaft stark fördern. Außerdem forderte er dazu auf, in der Feuerwehr mit „Hirn zu streiten“, denn es gehe jedem Floriani um dieselbe Sache: Menschen in Not zu helfen. Weiters betonte Knapp die besondere Bedeutung der Jugendarbeit, denn neun von zehn Jugendlichen würden auch nach der Jugend bei der Feuerwehr bleiben.

Zahlreiche Festredner lobten die beeindruckende und pointierte Leistungsschau der Zwettler Bezirksfeuerwehr.