Beim Bezirksjugendtag der Jungen Volkspartei wurde Rückblick gehalten und in die Zukunft geschaut. Bei der anschließenden Wahl gab es eine hundertprozentige Zustimmung für das Team von Bezirksobmann Christopher Edelmaier.

Klare Ansagen gab es am Mittwoch, 31. Oktober, in der Lagerhaustaverne Zwettl. Das Ziel für die Gemeinderatswahl 2020 sei ein Jugendgemeinderat unter 35 Jahren in jeder Gemeinde des Zwettler Bezirks. Edelmaier gibt sich dazu optimistisch: „Wir arbeiten mit den Bürgermeistern bestens zusammen, darum wollen wir auch gehört werden und mitbestimmen!“

Die Hand sei ausgestreckt

„In jeder Gemeinde gibt es fähige und engagierte Jugendliche“, so Edelmaier. Diese gilt es zu finden und zu fördern. Dazu bietet der 23-Jährige allen Gemeinden seine Hilfe an. Vor allem das Thema „Jugendpartnergemeinde“ stehe im Fokus. Wichtig dabei sei es, sich Gedanken über die Jugendarbeit zu machen und konkrete Lösungen zu finden, damit die jungen Menschen in der Region bleiben und nicht in die Ballungsräume abwandern.

Die JVP-Ortsgruppen veranstalten jährlich zahlreiche Veranstaltungen, planen Ausflüge, bringen Ideen ein und wollen mitgestalten. „Wir sehen uns als Bindeglied im Bezirk und möchten in Zukunft die Jugendlichen näher zusammenbringen“, erläutert Edelmaier den Plan für den Zukunftsbezirk. Dass der Bezirk Zwettl nicht der bevölkerungsreichste Bezirk ist, ist den Jungschwarzen klar, jedoch sei er der schönste Bezirk, weshalb man sich auch dem Thema Umwelt und Müll annehmen möchte.

Die JVP hat im Bezirk über 1.200 Mitglieder unter 35 Jahren, aufgeteilt auf 17 Ortsgruppen. Edelmaier steht dem Bezirk seit vier Jahren vor und ist seit 2016 auch Waldviertelobmann. Der Bezirksvorstand ist ein offizielles Organ der JVP Niederösterreich auf Bezirksebene und ist den Ortsgruppen übergeordnet. Der Bezirksobmann hat gleichzeitig auch einen Sitz im Landesvorstand der JVP Niederösterreich. Damit stellt der Bezirksvorstand ebenso ein Bindeglied zwischen den Ortsgruppen und dem Landesvorstand dar.